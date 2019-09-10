وزير: المرسوم الملكي بإلغاء رسوم تكرار العمرة يدعم رؤية 2030

الرياض ـ مباشر: قال وزير الحج والعمرة السعودي، إن صدور المرسوم الملكي المتضمن إلغاء رسوم تكرار العمرة، يدعم الجهود الرامية لتحقيق أحد أهم أهداف رؤية المملكة 2030، باستقبال 30 مليون معتمر في عام 2030.

وأضاف محمد صالح بن طاهر بنتن، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص المملكة على تسهيل قدوم المسلمين من كافة أنحاء العالم لأداء مناسك الحج والعمرة.

وأشار إلى أن الحكومة السعودية تستعد لاستقبال الأعداد المتزايدة من الحجاج والمعتمرين من خلال المشاريع الضخمة للبنية التحتية وتطوير منظومة الخدمات في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة.

وذكرت صحيفة سعودية، أمس الاثنين، أنه صدر قرار حكومي يتضمن إعادة هيكلة تأشيرات الزيارة والحج، وإلغاء رسوم تكرار العمرة.

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