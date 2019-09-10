ثقة الشركات الأمريكية الصغيرة تتراجع لأدنى مستوى بـ5 أشهر

مباشر: تراجعت ثقة الشركات الصغيرة في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع خلال الشهر الماضي مسجلة أدنى مستوى منذ مارس/آذار 2019.

وكشفت بيانات صادرة عن الاتحاد الوطني للأعمال المستقلة، اليوم الثلاثاء، أن مؤشر ثقة الشركات الصغيرة تراجع إلى 103.1 نفطة خلال شهر أغسطس/آب بالقراءة المعدلة موسمياً مقابل 104.7 نقطة المسجلة في الشهر السابق له.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن ثقة الشركات الأمريكية الصغيرة سوف تتراجع إلى 103.6 نقطة خلال الشهر الماضي.

وتعتبر قراءة أغسطس/آب الماضي هي الأسوأ في نحو خمسة أشهر.

وبحسب البيانات، ارتفع 3 مكونات فقط من المؤشر الذي يضم 10 مكونات من بينهم اتجاهات الأرباح وخطط النفقات الرأسمالية في حين استقر مكون واحد فقط والذي يشير إلى أن الوقت الحالي جيد للتوسع.

بينما سيطر الهبوط على ستة مكونات من المؤشر مع حقيقة أن توقعات تحسن الاقتصاد شهد هبوطاً بنسبة 8 بالمائة وأن مكون توقعات ارتفاع المبيعات الحقيقية سجل انخفاضاً بنسبة 5 بالمائة.

ووفقاً للبيانات، فإن مؤشر عدم اليقين ارتفع 4 نقاط خلال الشهر الماضي، مما يشير إلى أن أصحاب الشركات الصغيرة مترددين في تقديم التزامات إنفاق كبرى.

وبحلول الساعة 10:59 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفع الدولار الأمريكي مقابل اليورو بنسبة هامشية 0.08 بالمائة لتهبط العملة الأوروبية الموحدة إلى 1.1039 دولار.