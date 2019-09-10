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الوزراء السعودي يُقر تخصيص مؤسسة تحلية المياه وتأسيس شركة جديدة

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الوزراء السعودي يُقر تخصيص مؤسسة تحلية المياه وتأسيس شركة جديدة الوزراء السعودي يُقر تخصيص مؤسسة تحلية المياه وتأسيس شركة جديدة

الرياض- مباشر: رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الجلسة، التي عقدها مجلس الوزراء، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، في قصر السلام بجدة.

وأقر المجلس، وفقا لوكالة الأنباء - واس، عدداً من الترتيبات من بينها، الموافقة على نموذج تخصيص المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة.

وأقر تأسيس شركة نقل وتقنيات المياه لتكون شركة مملوكة للحكومة تعمل على أُسس تجارية، لتوفير خدمات نقل وتقنيات المياه.

وجاء القرار بعد الاطلاع على ما رفعه وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس اللجنة الإشرافية للتخصيص في قطاع البيئة والمياه والزراعة، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.

مباشر (اقتصاد)

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