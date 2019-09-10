المستثمرون يتكالبون على سندات "الخردة" مع البحث عن العوائد

مباشر: أضاف المستثمرون حوالي 435 مليون دولار لصندوق الاستثمار المتداولة في السندات مرتفعة العائد والمعروف باسم "جيه.إن.كيه" يوم الجمعة الماضية.

وتعتبر هذه التدفقات الداخلة هى الأكبر منذ ديسمبر/كانون الأول الماضي، وفقاً لبيانات وكالة "بلومبرج".

وتبدو السندات غير المرغوب فيها "الخردة" جيدة للمستثمرين في أعقاب التخفيض الأول في معدل الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي منذ أكثر من عقد من الزمن، وسط بحث المستثمرين عن عوائد مرتفعة.

وتدفقت السيولة إلى صناديق الاستثمار المتداولة ذات العوائد المرتفعة للأسبوع الثالث على التوالي وهي أطول موجة تدفقات داخلة منذ شهرين.

ويتناقض تدفق الأيام القليلة الماضية مع الحذر الذي ظهر في النصف الأول من الشهر الماضي أغسطس، عندما تم سحب أكثر من ملياري دولار من تلك الصناديق.

وارتفعت أصول صندوق "جيه.إن.كيه" بنسبة 4.7 بالمائة لتصل إلى 9.7 مليار دولار يوم الجمعة، مع اجتذاب الصندوق تدفقات صافية بلغت 301 مليون دولار في العام الماضي.