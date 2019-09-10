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مجلس الوزراء السعودي يرحب بتقرير صندوق النقد لمشاورات المادة الرابعة

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مجلس الوزراء السعودي يرحب بتقرير صندوق النقد لمشاورات المادة الرابعة مجلس الوزراء السعودي يرحب بتقرير صندوق النقد لمشاورات المادة الرابعة

الرياض – مباشر: رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، في قصر السلام بجدة.

ورحب المجلس، وفقا لوكالة الأنباء "واس"، بتقرير مشاورات المادة الرابعة الصادر عن صندوق النقد الدولي.

وأشار المجلس، إلى ما تضمنه التقرير من إشادة بالتقدم الملموس الذي تحرزه المملكة؛ بهدف دعم تنويع الاقتصاد والنمو الشامل، وإيجاد فرص العمل.

ولفت المجلس، إلى مواصلة تنفيذ الإصلاحات الهادفة إلى تقوية الإطار القانوني وتحسين مناخ الأعمال، عبر تنفيذ الكثير من الإصلاحات الهيكلية المخطط لها وفق برامج تحقيق رؤية المملكة 2030.

ورحبت وزارة المالية السعودية بتقرير مشاورات المادة الرابعة للمملكة لعام 2019م، الصادر عن صندوق النقد الدولي.

وأشاد التقرير، إلى التقدم الذي أحرزته المملكة في تنفيذ برنامجها الإصلاحي الهادف إلى دعم تنويع الاقتصاد والنمو الشامل وخلق فرص العمل، مؤكداً أن المملكة لا تزال تواصل تنفيذ الإصلاحات الهادفة إلى تقوية الإطار القانوني، وتحسين مناخ الأعمال.

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