أخبار عاجلة

18 عاما على أحداث 11 سبتمبر.. واشنطن ولعبة الحرب على الإرهاب -
فصائل غزة: سنرد على انتهاكات إسرائيل -
رأي طلعت يوسف ومحمد إبراهيم وفتحي سند في محمود فتح الله -
محمود فتح الله: لن أتسرع في اتخاذ أي قرار حتى لا أندم عليه -
اخر النهار | الحلقة الكاملة بتاريخ 11 سبتمبر 2019 مع الاعلامي تامر امين -
مساء dmc - إبراهيم ناجي الشهابي : اول جلسة مع الرئيس اتقدمنا مطالب واضحة طلبنا تعديل قانون التظاهر -
مساء dmc - إبراهيم ناجي الشهابي: مؤتمرات الشباب تستهدف الشباب العادي ولا يتم وضع اي استثنائات -
إبراهيم ناجي: الاكاديمية الوطنية للتدريب كانت نتاج مؤتمرات الشباب وحلت مشاكل كانت تواجه مصر -
سامي الشيشيني : أتوقع مواجهة الأهلي والزمالك في مجموعات دوري أبطال أفريقيا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

وزير الحج والعمرة: إلغاء رسوم تكرار العمرة يدعم رؤية 2030

Google+ Print
وزير الحج والعمرة: إلغاء رسوم تكرار العمرة يدعم رؤية 2030 وزير الحج والعمرة: إلغاء رسوم تكرار العمرة يدعم رؤية 2030

الرياض ـ مباشر: قال وزير الحج والعمرة السعودي، إن صدور المرسوم الملكي المتضمن إلغاء رسوم تكرار العمرة، يدعم الجهود الرامية لتحقيق أحد أهم أهداف رؤية المملكة 2030، باستقبال 30 مليون معتمر في عام 2030.

وأضاف محمد صالح بن طاهر بنتن، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء "واس"، أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص المملكة على تسهيل قدوم المسلمين من كافة أنحاء العالم لأداء مناسك الحج والعمرة.

وأشار إلى أن السعودية تستعد لاستقبال الأعداد المتزايدة من الحجاج والمعتمرين من خلال المشاريع الضخمة للبنية التحتية وتطوير منظومة الخدمات في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة.

وذكرت صحيفة سعودية، أمس الاثنين، أنه صدر قرار حكومي يتضمن إعادة هيكلة تأشيرات الزيارة والحج، وإلغاء رسوم تكرار العمرة.

ترشيحات:

السعودية.."حساب المواطن" يودع 2.6 مليار ريال لمستفيدي دفعة شهر سبتمبر

الناصر: الطرح العام لأرامكو قريبا.. والشركة مستعدة للإدراج عالمياً

الحكومة السعودية توضح موقف شغل الوظائف لمن تجاوز 35 عاماً

وكالة موديز تعقد أول مؤتمراتها بالسعودية 17 سبتمبر

صندوق النقد الدولي يقترح رفع ضريبة القيمة المضافة بالسعودية

"النقد الدولي":الصندوق السيادي السعودي يستثمر 210 مليارات ريال بـ3 سنوات

المالية السعودية تُعلق على تقرير مشاورات المادة الرابعة للنقد الدولي

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
روسيا والسعودية.. لقاء بين وزيري الطاقة

روسيا والسعودية.. لقاء بين وزيري الطاقة

مساء dmc - الحكومة تدرس تغليظ عقوبة المعتدين علي المستشفيات

مساء dmc - الحكومة تدرس تغليظ عقوبة المعتدين علي المستشفيات

مساء dmc-رئيس الوزراء يوجه بإعداد مسودة التقرير السنوي عن أداء الحكومة من يونيو 2018 وحتي يونيو 2019

مساء dmc-رئيس الوزراء يوجه بإعداد مسودة التقرير السنوي عن أداء الحكومة من يونيو 2018 وحتي يونيو 2019

البنك الدولي يتعهد بمساندة الحكومة الانتقالية في السودان

البنك الدولي يتعهد بمساندة الحكومة الانتقالية في السودان