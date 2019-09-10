برلماني عراقي: واشنطن أبلغت بغداد أن طائرات إسرائيلية استهدفت مواقع الحشد

بغداد- سبوتنيك. وذكر عبد الخالق العزاوي، عضو لجنة الأمن والدفاع بالبرلمان العراقي، إن "قسما من اللجان المكلفة [من جانب الحكومة بالتحقيق في الانفجارات بمواقع الحشد] أنهت أعمالها، ولا زالت اللجان الأخرى مستمرة بالتحقيقات".

وكشف العزاوي، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "نتائج اللجان التي أنهت أعمالها طابقت ما أعلن سابقا: [أن ما حدث هو] قصف من الجو من خلال طيران معادي".

كما ذكر أن "الجانب الأميركي أبلغ العراق أن استهداف مواقع الحشد في المرتين الأولى والثانية كان من خلال طائرات إسرائيلية مسيرة".

وتابع: "نحمل الجانب الأمريكي المسؤولية. فهم يملكون القواعد في العراق وهم المسؤولون عن حماية ومراقبة الأجواء العراقية، ولولا موافقتهم لما قامت إسرائيل بضرب هذه المواقع".