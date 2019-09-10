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رئيس البرلمان العربي: بصدد إعداد استراتيجية موحدة للتعامل مع دول الجوار

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 وقال السلمي لوكالة "سبوتنيك" على هامش مشاركته  في أعمال الدورة 152 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب الذي ينعقد اليوم الثلاثاء، إن التضامن العربي هو السبيل لمواجهة التحديات الجسيمة التي تهدد أمن وسيادة واستقرار الدول العربية.

© Sputnik . Ahmed AbdelWahab

وشدد السلمي على ضرورة التصدي بحزم للاعتداءات والتدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية للعالم العربي، مشيرا إلى أن البرلمان العربي يعمل حاليا على إعداد استراتيجية عربية موحدة للتعامل مع دول الجوار الجغرافي.

ويترأس العراق ممثلا بوزير الخارجية، محمد علي الحكيم، اجتماع الدورة الـ152 العادية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري.

ويناقش المجتمعون عددا من الموضوعات والبنود الموضوعة على جدول الأعمال، التي تهدف لبلورة مواقف موحدة إزاء قضايا المنطقة، ولا سيما القضايا العربية.

ويسعى المجتمعون للتأكيد على أهمية إنهاء الأزمات التي تعاني منها المنطقة بالطرق السلمية، ودعم جهود مكافحة الإرهاب.

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