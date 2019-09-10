طائرتان مسيرتان إسرائيليتان تحلقان فوق جنوب لبنان

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وقالت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام إن "الطائرتين العدوتين المسيرتين عادتا إلى التحليق على مستوى منخفض في أجواء عديسة، وتحديدا فوق نقطة البانوراما، كما أطلق جنود العدو بين الجدار الأسمنتي والسياج التقني، كليبا مجهزا بكاميرات مراقبة ثم أدخلوه من البوابة الحديدية في الجدار الاسمنتي".

وأضافت الوكالة الرسمية إنه "عند استنفار الجيش اللبناني عند النقطة، عادت الطائرتان أدراجهما إلى داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة واختفتا في الأجواء".

وتشهد الحدود اللبنانية الإسرائيلية حالة من التوتر الحذر، منذ إعلان سقوط طائرتين إسرائيليتين مسيرتين فوق معقل "حزب الله"، في الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت، فيما أعلن الحزب عن تدمير آلية عسكرية إسرائيلية قرب الحدود مع لبنان. وذكر في بيانه أن العملية أسفرت عن قتل وجرح من في داخل الآلية.

وكان الأمين العام لحزب الله، حسن نصرالله، أعلن في وقت سابق، اليوم الثلاثاء، أن الجيش الإسرائيلي تحول في الفترة الأخيرة إلى جيش هوليوودي مستخدما أساليب ساقطة كالمجسمات والألعاب لمحاولة خداع عناصر المقاومة اللبنانية.

وجاء كلام نصرالله بمناسبة العاشر من محرم في ختام المسيرات التي أقيمت في الضاحية الجنوبية لبيروت، والتي قال فيها أن "لبنان يفرض نفسه على دول العالم والكل اتصل به بعد الاعتداء الإسرائيلي الأخير قبل رد المقاومة وأثناء رد المقاومة".

وأضاف قائلا أن "على لبنان أن يعرف أنه قوي بمعادلة الجيش والشعب والمقاومة، ولم تبق دولة في العالم إلا واتصلت بالحكومة لتمنعنا من الرد على العدوان الإسرائيلي"، مشيرا أن كسر الخطوط الحمر لا يعني التخلي عن القرار 1701 علما أن إسرائيل لا تحترمه أبدا.