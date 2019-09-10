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عملة السويد تتراجع 1% بعد بيانات التضخم

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عملة السويد تتراجع 1% بعد بيانات التضخم عملة السويد تتراجع 1% بعد بيانات التضخم

مباشر: تراجعت عملة السويد مقابل الدولار واليورو بنحو 1 بالمائة خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، بعد الإفصاح عن بيانات التضخم.

وتأثرت العملة المحلية للسويد سلباً من بيانات التضخم الرسمية المعلنة اليوم والتي أظهرت أن مؤشر المستهلكين في البلاد ارتفع بنسبة 1.3 بالمائة خلال شهر أغسطس/آب الماضي مقارنة مع زيادة 1.5 بالمائة في الشهر السابق له.

وتأتي البيانات بعد أسبوع تقريباً من اجتماع البنك المركزي السويدي والذي قال إنه لا يزال يخطط لزيادة معدلات الفائدة هذا العام أو في وقت مبكر من العام المقبل.

وكان المركزي السويدي أبقى على معدل الفائدة عند -0.25 بالمائة في اجتماعه الأخير.

وبحلول الساعة 10:15 صباحاً بتوقيت جرينتش، انخفضت الكرونة السويدية مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.9 بالمائة لتصعد الورقة الخضراء إلى 9.7412 كرونة.

ووصلت بذلك خسائر العملة المحلية للسويد أمام الدولار الأمريكي منذ بداية العام الحالي وحتى الآن إلى 9.06 بالمائة.

وخلال نفس التوقيت، هبطت العملة السويدية بنحو 0.8 بالمائة أمام نظيرتها الأوروبية الموحدة ليرتفع اليورو إلى 10.7547 كرونة.

وبالنسبة لأداء الكرونة مقابل اليورو منذ بداية هذا العام وحتى الآن، فإن العملة السويدية سجلت خسائر بنسبة 5.65 بالمائة.

مباشر (اقتصاد)

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