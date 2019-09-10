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"جاك ما" يتقاعد من رئاسة "علي بابا"

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"جاك ما" يتقاعد من رئاسة "علي بابا" "جاك ما" يتقاعد من رئاسة "علي بابا"

مباشر: أعلنت شركة "علي بابا" أن دانيال زهانج سيتولى رئاسة مجلس إدارة الشركة خلفاً لمؤسسها جاك ما بداية من اليوم.

وقالت شركة التجارة الإلكترونية الصينية في بيان اليوم الثلاثاء إن "جاك ما" سيواصل عمله رئيساً تنفيذياً لـ"علي بابا" على مدى فترة الـ12 المقبلين وذلك من أجل تحقيق انتقال سلس لرئاسة الشركة إلى زهانج.

وأوضح بيان الشركة أن ما يخطط بعد ذلك للاستمرار في مجلس الإدارة حتى الاجتماع السنوي للمساهمين في 2020.

وفي خطاب للمساهمين والمستهلكين قال رجل الأعمال الصيني: "يبدو أن علي بابا صعدت إلى المرحلة التالية في حوكمة الشركات، وذلك من شركة تعتمد على الأفراد إلى أخرى مبنية على أنظمة التفوق التنظيمي وثقافة تنمية المواهب".

ووصف جاك ما مراسم نقل القيادة في الشركة إلى دانيال وفريقه بأنه قرار صحيح وفي الوقت المناسب، "لأني أعرف من خلال العمل معهم أنهم مستعدون وأنا لدى الثقة الكاملة في جيل القادة المقبلين لدينا".

وشدد "ما" أنه يخطط للاستمرار في دوره كشريك مؤسس في "علي بابا"، كما أكد على أنه يرغب في العودة للتدريس.

مباشر (اقتصاد)

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