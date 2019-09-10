تغطية "مباشر" لنتائج الشركات السعودية بالنصف الأول من 2019

الرياض ـ مباشر: أعلنت 163 شركة مدرجة بالسوق السعودي، عن نتائجها المالية للربع الثاني والنصف الأول من 2019، خلال المهلة النظامية، من إجمالي 167 شركة تنتهي سنتها المالية بنهاية ديسمبر، ولم تتمكن 4 شركات من إعلان النتائج.

وبلغت الأرباح المجمعة للشركات المعلنة نحو 19.3 مليار ريال بالربع الثاني من 2019، لتصل إلى نحو 40.6 مليار ريال في الأشهر الستة الأولى من عام 2019.

وفيما يلي تغطية "مباشر" للنتائج المجمعة للربع الثاني والنصف الأول، ونتائج أبرز القطاعات:

رصد.. تفاصيل نتائج الشركات السعودية بالربع الثاني من 2019

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