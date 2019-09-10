الجمارك السعودية: طرح منطقة لوجستية بالحدود مع العراق للاستثمار قريباً

الرياض – مباشر: كشف محافظ الهيئة العامة للجمارك السعودية، أن الهيئة بصدد طرح المنافسة للقطاع الخاص على المنطقة اللوجستية التي تقع بجانب منفذ جديدة عرر مع دولة العراق.

وأضاف أحمد الحقباني، "نحن بصدد طرح المنافسة لاستشاري يعمل معنا على إقفال الصفقة الذي سيساعدنا في بناء هذه المنطقة اللوجستية والاستفادة منها كمنطقة إيداع حسب الإجراءات واللوائح الجمركية"؛ وفقاً لـ"الاقتصادية".

وتوقع الحقباني، أن يتم التوقيع مع المشغل للمنطقة اللوجستية قبل نهاية الربع الأول من 2020، متوقعاً أن تساهم هذه المنطقة اللوجستية بمزيد من الحراك الاقتصادي للمنطقة الشمالية.

وكشف وزير التجارة والاستثمار رئيس الجانب السعودي في مجلس التنسيق السعودي العراقي، أبريل الماضي، أنه سيتم افتتاح منفذ جديدة عرعر بعد 6 أشهر، مؤكداً أنه سيشكل خطوة كبيرة في طريق تعزيز العلاقات التجارية ورفع مستوى التبادل التجاري بين البلدين.

وقال سفير المملكة العربية السعودية لدى العرق، 16 يوليو/ تموز الماضي، إنه سيتم افتتاح منفذ عرعر الحدودي رسمياً في 15 أكتوبر/ تشرين الأول 2019.

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