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وكالة: رئيس الوزراء الجزائري سيستقيل قريباً

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وكالة: رئيس الوزراء الجزائري سيستقيل قريباً وكالة: رئيس الوزراء الجزائري سيستقيل قريباً

مباشر: قال مصدران كبيران لوكالة رويترز، اليوم الثلاثاء، إن رئيس الوزراء الجزائري نور الدين بدوي سيستقيل قريباً لتسهيل إجراء انتخابات هذا العام.

ووفقاً للوكالة، يرى الجيش في الانتخابات السبيل الوحيد لإنهاء أزمة الاحتجاجات التي بدأت قبل أشهر.

ويطالب محتجون برحيل بدوي بعد أن أجبروا الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة على الاستقالة في أبريل/ نيسان ويرفضون إجراء انتخابات جديدة لحين حدوث تغيير جذري في هيكل السلطة. 

وعقد الرئیس الجزائري المؤقت عبدالقادر بن صالح، أمس الاثنين، أول اجتماع لمجلس الوزراء منذ تعیینه رئیسا للدولة في التاسع من أبریل/ نيسان الماضي.

وناقش مجلس الوزراء خلال اجتماعه عدة مواضیع منھا القانون العضوي للانتخابات وقانون السلطة المستقلة لتحضیر وتنظیم ومراقبة الانتخابات، وفقاً لبیان نقلته وكالة الأنباء "واج".

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