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بيان متوقع ضد إيران لوزراء الخارجية العرب

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بيان متوقع ضد إيران لوزراء الخارجية العرب بيان متوقع ضد إيران لوزراء الخارجية العرب

وذكر المصدر أن البيان يحمل الاستراتيجيات التي يجب اتباعها للتصدي للتدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية.

كما أوضح المصدر، لـ"سبوتنيك"، أن اللجنة أعدت مشروع بيان حول هذا الموضوع، وكذلك مشروع قرار لرفعه إلى اجتماع وزراء الخارجية العرب ضمن بند "التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية".

من ناحية أخرى، تعقد هيئة متابعة تنفيذ القرارات والالتزامات التابعة للقمة العربية، اجتماعا لها على مستوى وزراء الخارجية، برئاسة تونس، الرئيسة الحالية للقمة العربية، وبمشاركة الدول الأعضاء بالهيئة، وهي والسودان والصومال والعراق، والأمين العام لجامعة الدول العربية.

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