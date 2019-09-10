أخبار عاجلة

18 عاما على أحداث 11 سبتمبر.. واشنطن ولعبة الحرب على الإرهاب -
فصائل غزة: سنرد على انتهاكات إسرائيل -
رأي طلعت يوسف ومحمد إبراهيم وفتحي سند في محمود فتح الله -
محمود فتح الله: لن أتسرع في اتخاذ أي قرار حتى لا أندم عليه -
اخر النهار | الحلقة الكاملة بتاريخ 11 سبتمبر 2019 مع الاعلامي تامر امين -
مساء dmc - إبراهيم ناجي الشهابي : اول جلسة مع الرئيس اتقدمنا مطالب واضحة طلبنا تعديل قانون التظاهر -
مساء dmc - إبراهيم ناجي الشهابي: مؤتمرات الشباب تستهدف الشباب العادي ولا يتم وضع اي استثنائات -
إبراهيم ناجي: الاكاديمية الوطنية للتدريب كانت نتاج مؤتمرات الشباب وحلت مشاكل كانت تواجه مصر -
سامي الشيشيني : أتوقع مواجهة الأهلي والزمالك في مجموعات دوري أبطال أفريقيا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. جي بي سي نيوز

لبنان يطالب مجلس الأمن بالضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها

Google+ Print
لبنان يطالب مجلس الأمن بالضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها لبنان يطالب مجلس الأمن بالضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها

جي بي سي نيوز:- أدان لبنان، في رسالة وجّهها لمجلس الأمن، "الانتهاك الإسرائيلي الصارخ" لسيادة أراضيه ولقرارات مجلس الأمن، وذلك على خلفية إطلاق إسرائيل أكثر من 40 قذيفة صاروخية وعنقودية باتجاه بلدتي مارون الراس وعيترون الحدوديتين قبل أيام. وفق "العربية".

كما طالب لبنان مجلس الأمن بالضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها على الأراضي اللبنانية وحثِّها على الانضمام للاتفاقيات الدولية ذات الصلة لا سيما اتفاقية استخدام الذخائر العنقودية والبروتوكولات الخاصة بحظر استخدام الأسلحة الحارقة لما تخلّفه من تداعيات إنسانية جسيمة.

في سياق آخر، قال رئيس الجمهورية اللبنانية السابق ميشال سليمان في لقاء مع قناة "الحدث" إن "التطورات في المنطقة تجعل الدولة أمام ضرورة الاستعجال لطرح الاستراتيجية الأمنية".

وأكد سليمان أن "الجيش لا يريد أن يتدخل في أي صراع خارجي"، معتبراً أن "دور حزب الله كان يفترض أن ينتهي عام 2000 بعد انسحاب إسرائيل من الجنوب".

من جهته، أكد رئيس سعد الحريري أن حزب الله "لا يدير الدولة" لكنه يسيطر على أي شرارة أو حرب قد تندلع لدواع إقليمية، وذلك تعقيباً على مخاوف المستثمرين الدوليين بشأن تصرفات الميليشيا الخارجة عن سيطرة الحكومة اللبنانية.

وأضاف الحريري أن ميليشيا حزب الله "ليست مشكلة لبنانية فقط بل تمثل مشكلة على مستوى المنطقة". وأعرب الحريري عن مخاوفه من اندلاع حرب محتملة في الشرق الأوسط.

كما لفت الحريري إلى محاولة إسرائيل "تطبيق سيناريو يحمّل لبنان المسؤولية"، مشيراً إلى أن "المجتمع الدولي يعرف أن ذلك ليس حقيقة وأن الحكومة لا توافق على هذه التصرفات".

في الوقت نفسه، شدد الحريري على عدم مسؤوليته عن زيادة نفوذ حزب الله في لبنان. كما أكد رئيس الحكومة اللبنانية عدم تعاطفه مع أي مؤسسات مالية تدير تعاملات مع حزب الله، موضحاً أن على تلك المؤسسات "إدراك تداعيات تصرفاتها".

جي بي سي نيوز

مواضيع متعلقة
مساء dmc - الحكومة تدرس تغليظ عقوبة المعتدين علي المستشفيات

مساء dmc - الحكومة تدرس تغليظ عقوبة المعتدين علي المستشفيات

مساء dmc-رئيس الوزراء يوجه بإعداد مسودة التقرير السنوي عن أداء الحكومة من يونيو 2018 وحتي يونيو 2019

مساء dmc-رئيس الوزراء يوجه بإعداد مسودة التقرير السنوي عن أداء الحكومة من يونيو 2018 وحتي يونيو 2019

البنك الدولي يتعهد بمساندة الحكومة الانتقالية في السودان

البنك الدولي يتعهد بمساندة الحكومة الانتقالية في السودان

محمد بن سلمان يصدر توجيها جديدا... والحكومة تعلق

محمد بن سلمان يصدر توجيها جديدا... والحكومة تعلق