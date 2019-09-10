أخبار عاجلة

18 عاما على أحداث 11 سبتمبر.. واشنطن ولعبة الحرب على الإرهاب -
محمود فتح الله: حاسس إني لسه قادر ألعب.. وفيه أندية في مصر عمري ما هلعب ليها -
فصائل غزة: سنرد على انتهاكات إسرائيل -
رأي طلعت يوسف ومحمد إبراهيم وفتحي سند في محمود فتح الله -
محمود فتح الله: لن أتسرع في اتخاذ أي قرار حتى لا أندم عليه -
اخر النهار | الحلقة الكاملة بتاريخ 11 سبتمبر 2019 مع الاعلامي تامر امين -
مساء dmc - إبراهيم ناجي الشهابي : اول جلسة مع الرئيس اتقدمنا مطالب واضحة طلبنا تعديل قانون التظاهر -
مساء dmc - إبراهيم ناجي الشهابي: مؤتمرات الشباب تستهدف الشباب العادي ولا يتم وضع اي استثنائات -
إبراهيم ناجي: الاكاديمية الوطنية للتدريب كانت نتاج مؤتمرات الشباب وحلت مشاكل كانت تواجه مصر -
سامي الشيشيني : أتوقع مواجهة الأهلي والزمالك في مجموعات دوري أبطال أفريقيا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. علوم و تكنولوجيا
  3. البوابة العربية للأخبار التقنية

جوجل تواجه تحقيق مكافحة احتكار من قبل 50 ولاية أمريكية

Google+ Print
جوجل تواجه تحقيق مكافحة احتكار من قبل 50 ولاية أمريكية جوجل تواجه تحقيق مكافحة احتكار من قبل 50 ولاية أمريكية

أعلنت خمسون ولاية وإقليمًا أمريكيًا بقيادة تكساس عن تحقيق في السلوك الاحتكاري المحتمل لشركة جوجل، وذلك بعد أن أصبح المنظمون أكثر قلقًا بشأن تأثير الشركة على الشركات الأصغر سعيًا للتنافس في أسواق جوجل.

ويأتي هذا الإعلان بعد إعلان صادر عن مجموعة منفصلة من ثمانية محامين عامين، بقيادة نيويورك، وانضمت إليها مقاطعة كولومبيا، كشف عن تحقيق في الهيمنة على السوق من قبل فيسبوك.

ويوسع التحقيقان من التدقيق في مكافحة الاحتكار لشركات التكنولوجيا الكبرى إلى أبعد من التحقيقات الفيدرالية وإجراءات التطبيق من قبل المنظمين الأوروبيين.

وقال المدعي العام لولاية تكساس، كين باكستون Ken Paxton، الذي يقود التحقيق: تسيطر جوجل على جميع جوانب الإعلان والبحث على الإنترنت، ويركز التحقيق على هذه السيطرة الشاملة، والتي ربما أدت إلى سلوك غير تنافسي يضر المستهلكين.

ورفضت كاليفورنيا وألاباما أن تكونا جزءًا من التحقيق، وقالت تارا غاليغوس Tara Gallegos، المتحدثة باسم المدعي العام في كاليفورنيا، كزافييه بيكيرا Xavier Becerra: إن الولاية ملتزمة بمحاربة السلوك المعادي للمنافسة.

موضوعات ذات صلة بما تقرأ الآن:

وطلبت الولايات المشاركة من جوجل تقديم مستندات عن أعمالها الإعلانية، ووصف العديد من المحامين العامين التحقيق بأنه تمهيدي، وقالوا: إنهم يتوقعون أن يتوسع ليشمل قضايا أخرى، بما في ذلك خصوصية البيانات.

وجادل المدعي العام في أركنساس، ليزلي روتليدج Leslie Rutledge، بأن البحث المجاني يأتي أحيانًا على حساب حرية اختيار أفضل المنتجات من أفضل الشركات.

وتواجه عملاقة البحث اتهامات بأن بحثها على الإنترنت يقود المستهلكين إلى منتجاتها على حساب المنافسين، كما كان هناك شكاوى حول سلوك يحتمل أن يكون غير تنافسي في كيفية إدارتها للجانب الإعلاني من أعمالها.

وقالت جوجل قبل عدة أيام: إن وزارة العدل طلبت في أواخر شهر أغسطس معلومات ووثائق تتعلق بالتحقيقات السابقة لمكافحة الاحتكار، وإنها تتعاون مع الجهات التنظيمية الفيدرالية ومع التحقيق المتوقع من الولايات.

وتبلغ القيمة السوقية لشركة ألفابت – الشركة الأم لجوجل – أكثر من 820 مليار دولار، وتتحكم في العديد من جوانب الإنترنت، بحيث يستحيل إلى حد ما تصفح الويب لفترة طويلة دون الدخول في واحدة من خدماتها على الأقل.

وتسمح هيمنة جوجل على البحث والإعلانات من استهداف ملايين المستهلكين من خلال بياناتهم الشخصية، وجادلت عملاقة البحث منذ فترة طويلة بأنه على الرغم من أن أعمالها كبيرة، إلا أنها مفيدة للمستهلكين.

البوابة العربية للأخبار التقنية

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
ربط أول عنفة طاقة ريحية بشبكة الكهرباء السورية استعدادا لبدء التغذية

ربط أول عنفة طاقة ريحية بشبكة الكهرباء السورية استعدادا لبدء التغذية

السفيرة عزيزة - هاتفياً .. أ/ هشام سليمان .. رئيس شبكة قنوات dmc

السفيرة عزيزة - هاتفياً .. أ/ هشام سليمان .. رئيس شبكة قنوات dmc

اليوم - أمجد حسنين: الحكومة المصرية أنجزت شبكة طرق ضمن خطة التنمية مما ساهم في زيادة الاستثمارات

اليوم - أمجد حسنين: الحكومة المصرية أنجزت شبكة طرق ضمن خطة التنمية مما ساهم في زيادة الاستثمارات

الشرطة تسيطر على شبكة بوت نت عالمية للبرمجيات الخبيثة

الشرطة تسيطر على شبكة بوت نت عالمية للبرمجيات الخبيثة