وزير مالية ألمانيا: يمكننا مواجهة الأزمات الاقتصادية بضخ المليارات

مباشر: أكد وزير المالية الألماني أن بلاده يمكنها مواجهة أزمة اقتصادية محتملة عبر ضخ "الكثير والكثير من مليارات اليوروهات" داخل الاقتصاد.

وقال أولاف شولتس في تصريحات اليوم الثلاثاء للمشرعين في البرلمان الألماني إن برلين أرست الأساسيات المطلوبة بواسطة التخطيط القوي للموازنة وسياستها المتعلقة بعدم تحمل ديون جديدة حتى لا تنخرط في مشاكل حال حدوث أزمة مالية، بحسب وكالة "رويترز".

وأضاف شولتس: "ومن وجهة نظري فإننا عبر الأسس المالية القوية التي لدينا اليوم نحن في موقع يمكننا خلاله مواجهة الأزمة الاقتصادية عبر العديد والعديد من مليارات اليوروهات حال اندلاع أزمة مالية في ألمانيا أو أوروبا".

وتابع: "سوف نفعل ذلك حقاً حينها، فهذا هو الاقتصاد الكينزي، إذا أردت أن تفسرها هكذا فهذه هي السياسة النشطة ضد الأزمة، ولكن حتى الآن لا يوجد أزمة اقتصادية".

كما تحدث وزير مالية أكبر اقتصاد أوروبي عن الأزمة التجارية بين الولايات المتحدة والصين، قائلاً إن الشركات حول العالم كانت تنتظر إشارات حول التطورات في المحادثات بشأن التعريفات بين واشنطن وبكين، مضيفاَ أن هناك حاجة سريعة لحل للأزمة.