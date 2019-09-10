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"تداول": 3 صفقات خاصة على المراعي والبنك الأهلي

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"تداول": 3 صفقات خاصة على المراعي والبنك الأهلي "تداول": 3 صفقات خاصة على المراعي والبنك الأهلي

الرياض - مباشر: شهد سوق الأسهم "تداول"، اليوم الثلاثاء، تنفيذ 3 صفقات خاصة على سهمي المراعي، والبنك الأهلي بقيمة إجمالية بلغت 28.28 مليون ريال.

وكانت أكبر الصفقات من حيث القيم، على سهم "الأهلي"، بقيمة بلغت 18.62 مليون ريال، وتم تنفيذ الصفقة عند سعر 46.55 ريال.

وتم تنفيذ صفقتين على المراعي بقيمة 4.83 مليون ريال لكل صفقة، وتم تنفيذ الصفقتين بسعر 48.30 ريال.

والصفقات الخاصة هي الأوامر التي يتم تنفيذها عندما يتفق مستثمر بائع ومستثمر مشترٍ على تداول أوراق مالية محددة، بسعر محدد، بحيث تتوافق مع ضوابط السوق المالية السعودية (تداول)، والقواعد واللوائح الصادرة عن هيئة السوق المالية ذات العلاقة.

ولا تؤثر الصفقات الخاصة على سعر آخر صفقة، وأعلى وأدنى سعر للسهم، وسعر الافتتاح، وسعر الإغلاق، ومؤشر السوق، أو مؤشرات القطاعات.

بينما تؤثر الصفقات الخاصة على كمية الأسهم المتداولة، وقيمة الأسهم المتداولة، وعدد الصفقات المتداولة.

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