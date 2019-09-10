السعودية.."حساب المواطن" يودع 2.6 مليار ريال لمستفيدي دفعة شهر سبتمبر

الرياض - مباشر: أعلن برنامج "حساب المواطن" بالمملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، عن إيداع 2.6 مليار ريال مخصص دعم لشهر سبتمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم.

وأضاف في بيان، أن نسبة المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في هذه الدفعة بلغت 83 بالمائة ليتجاوز عددهم الـ 12.5 مليون مستفيد وتابع، كما بلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة أكثر من 10.3 مليون ريال.

وذكر المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن سلطان القحطاني بأن 44 بالمائة من إجمالي المستفيدين تحصلوا على الاستحقاق الكامل بمتوسط دعم بلغ 1049 للأسرة الواحدة.

وأوضح أن أرباب الأسر المستفيدين من البرنامج تجاوزوا 2.2 مليون مستفيد بينما بلغ عدد التابعين أكثر من 8.7 مليون مستفيد، فيما بلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق في دفعة شهر سبتمبر أكثر من 1.5 مستفيد.

وأوضح القحطاني بأنه يمكن للمستفيد تقديم اعتراض على مبلغ الدفعة عبر البوابة الإلكترونية، وذلك بعد مرور خمسة أيام من كل دورة دفع، وفي حال قبول طلب الاعتراض، يتم صرف قيمة الدعم المستحقة بأثر رجعي مع الدفعة القادمة.

ويصرف البرنامج دعمه الشهري للمستفيدين يوم 10 من كل شهر ميلادي.

ويعد برنامج "حساب المواطن" أول برنامج حكومي من نوعه في البلاد، يشمل جميع أشكال الدعم عبر منصة موحدة تضمن رفع كفاءة الدعم الحكومي؛ للفئات الأكثر استحقاقاً.

ويهدف البرنامج لتخفيف الآثار المباشرة وغير المباشرة من الإصلاحات الاقتصادية، ويشمل الدعم الزيادة في التكلفة الناتجة عن تصحيح أسعار الكهرباء والبنزين، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، وغيرها.

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