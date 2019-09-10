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فرنسا: عجز الموازنة ينخفض لكن بأقل من المتوقع

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فرنسا: عجز الموازنة ينخفض لكن بأقل من المتوقع فرنسا: عجز الموازنة ينخفض لكن بأقل من المتوقع

مباشر: تتوقع فرنسا أن يتراوح عجز الموازنة بين 2.1 إلى 2.2 بالمائة نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي في العام المقبل، وهو أعلى من المخطط لكنه أقل من توقعات هذا العام البالغة 3.1 بالمائة.

وقال وزير الحسابات العامة الفرنسي "جيرالد دارمانان" في تعليقات مع محطة إذاعة "راديو كلاسيك"، اليوم الثلاثاء: نحن نقوم بخفض عجز الموازنة وإن كان بسرعة أقل قليلاً من المتوقع، نقلاً عن صحيفة "فايننشال تايمز".

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أعلن في الأشهر الأخيرة خطط إنفاق إضافية بقيمة 25 مليار يورو، مع توجيه الكثير منها إلى القوة الإنفاقية للأسر، للتخلص من آثار الاحتجاجات التي اجتاحت البلاد منذ نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي.

وأوضح "دارمانان" أن نمو الاقتصاد الفرنسي يجب أن يصل إلى 1.4 بالمائة في العام الحالي، وهو أعلى قليلاً من التوقعات الأخرى والتي تشير إلى توسع بنسبة 1.3 بالمائة.

وأضاف أن فرنسا لا تزال واحدة من الدول الأوروبية التي تشهد نمواً اقتصادياً أقوى.

جدير بالذكر أن تستفيد في الوقت نفسه من معدلات الفائدة المنخفضة أو السالبة على الاقتراض الجديد وهو ما يقلل التكلفة الإجمالية لخدمة الديون.

مباشر (اقتصاد)

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