استقرار معدل التضخم في الصين خلال أغسطس

مباشر: استقر معدل التضخم في الصين خلال الشهر الماضي على أساس سنوي، وسط ارتفاع ملحوظ في مؤشر أسعار الخنازير والطعام، وفيما انخفضت أسعار المنتجين لأدنى مستوى في 3 سنوات.

وكشفت بيانات صادرة عن هيئة الإحصاءات الوطنية في الصين اليوم الثلاثاء أن مؤشر أسعار المستهلكين زاد بنحو 2.8 بالمائة في أغسطس/آب الماضي على أساس سنوي، وهي نفس مستويات يوليو/تموز السابق له.

أما توقعات المحللين فكانت قد أشارت إلى أن معدل التضخم لدى ثاني أكبر اقتصاد في العالم سيسجل 2.6 بالمائة.

وعلى صعيد معدل التضخم الأساسي الذي يستثني الطعام والوقود فسجل 1.5 بالمائة على أساس سنوي، بعد أن سجل مستوى 1.3 بالمائة في يوليو/تموز.

وواصل مؤشر أسعار الغذاء ارتفاعه في الشهر الماضي حيث قفز بنحو 10 بالمائة على أساس سنوي وهي أعلى وتيرة منذ يناير/كانون الثاني، مقابل زيادة بنسبة 9.1 بالمائة في يوليو/تموز.

كما قفزت أسعار الخنازير بنسبة 46.7 بالمائة في يوليو/تموز، مقابل زيادة بنحو 27 بالمائة في يوليو/تموز.

وفي سياق منفصل تراجعت أسعار المنتجين في الصين بنحو 0.8 بالمائة خلال نفس الفترة على أساس سنوي وهي أكبر وتيرة هبوط في 3 سنوات، مقابل انخفاض بنحو 0.3 بالمائة في يوليو/تموز.

وبحلول الساعة 9:40 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع اليوان أمام الدولار بنحو 0.2 بالمائة إلى 7.1046 يوان.