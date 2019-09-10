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هيئة الربط الكهربائي الخليجي: توقيع اتفاقية الربط مع العراق..الأحد المقبل

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هيئة الربط الكهربائي الخليجي: توقيع اتفاقية الربط مع العراق..الأحد المقبل هيئة الربط الكهربائي الخليجي: توقيع اتفاقية الربط مع العراق..الأحد المقبل

أبوظبي - مباشر: قال الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، اليوم الثلاثاء، إن الربط الكهربائي بين دول المجلس بدأت في 2009، وخلال تلك الفترة تطور الربط من التركيز على الدعم في الطوارئ إلى التركيز على المنافذ الكهربائية وتجارة الطاقة.

وأضاف أحمد بن علي الإبراهيم، على هامش مؤتمر الطاقة العالمي في أبوظبي المقام في الفترة من 9 - 12 سبتمبر/ أيلول الجاري، أن الهيئة لديها مشاريع هامة للربط مع الدول المجاورة، ولا سيما في العراق؛ وفقاً لمقابلة مع قناة الإمارات.

وتابع: "وجدنا عدة فرص، الفرصة الواعدة والأهم جنوب العرق التي بجاجة لطاقة كهربائية ودول المجلس لديها القدرة على مدة الطاقة هناك لتزويد المناطق ولا سيما البصرة".

ولفت الإبراهيم، إلى أن الهيئة ستوقع يوم الأحد المقبل على اتفاقية إطارية على مد الربط الكهربائي لجنوب البصرة مع وزارة الكهرباء العراقية؛ على هامش مؤتمر الطاقة العراقي.

وأشار إلى أن الهيئة وصلت لمرحلة متقدمة بالمشروع حتى طرح المناقصات، مبيناً أنه سيتم ربط شبكة الربط الكهربائي في نقطة الاتصال بالكويت لجنوب العراق عبر محطة الفاو بطاقة 400 كيلو فولت؛ مما سيمكن دول الخليج من مد نحو 500 ميجاوات في المرحلة الأولى، لتصل في المرحلة الثانية لـ1800 ميجاوات.

وقال الإبراهيم، إن هيئة الربط الكهربائي الخليجي ستعمل على ربط العراق من البصرة لبغداد ومها لشرق العرق ثم إلى تركيا ومنها إلى أوروبا.

وأكد الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون، أن الهيئة تستهدف إنشاء سوق كهربائية خليجية تنافسية فيها كفاءة الطاقة، واستخدام أمثل للموارد بدول مجلس التعاون، مبيناً أن الهيئة رفعت الطاقة المتاجرة بنسبة زيادة تتراوح بين 20 إلى 25 بالمائة سنوياً.

ونوه الإبراهيم، إلى أن الهيئة تعمل على مد الربط للدول المجاورة ولديها مشاريع هامة، على المدى البعيد تريد الربط بمنظومة الربط الكهربائي في آسيا وأفريقيا لما سيجلب منافع اقتصادية كبيرة لدول مجلس التعاون.

وأنهى الإبراهيم تصريحاته، لافتاً إلى وجود دراسات جدوى مع الأردن ومصر لعمل ربط الثلاثي بمصر، مشيراً إلى مشروع ربط بأوروبا عبر قبرص.

وانطلقت، اليوم الثلاثاء، فعاليات اليوم الثاني من مؤتمر الطاقة العالمي بإمارة أبوظبي. ويقام المؤتمر خلال الفترة من 9 إلى 12 سبتمبر/أيلول الجاري بمشاركة 71 وزيراً و500 رئيس تنفيذي.

 وتعد الدورة الـ24 للمؤتمر الأكبر من نوعها؛ حيث تشهد مشاركة أكثر من 300 عارض من الشركات العالمية في القطاعين العام والخاص.

ويستعرض المؤتمر العالمي للطاقة أكثر من 30 فعالية فرعية تتضمن عقد ورش عمل وجلسات حوارية على الطاولة المستديرة تستضيفها مجموعة من المنظمات.

ترشيحات:

وزير الكهرباء: العراق يحتاج 30 مليار دولار لإصلاح الشبكة بالبلاد

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أبرز تصريحات القادة باليوم الأول لمؤتمر الطاقة العالمي في أبوظبي

المزروعي: استراتيجية الإمارات تعتمد على 50% من الطاقة النظيفة (فيديو)

إنفوجرافيك.. نتائج اليوم الأول لمؤتمر الطاقة العالمي بأبوظبي

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مباشر (اقتصاد)

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