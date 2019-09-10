اليوم.. وزير الطاقة السعودي الجديد يجتمع مع نظيره الروسي

الرياض ـ مباشر: قال متحدث باسم وزارة الطاقة الروسية اليوم الثلاثاء إن وزير الطاقة ألكسندر نوفاك يعتزم الاجتماع مع نظيره السعودي الجديد الأمير عبد العزيز بن سلمان.

وأضاف المتحدث الرسمي، وفقا لما نقلته "رويترز"، أنه من المقرر عقد الاجتماع اليوم الثلاثاء في جدة، دون الإدلاء بتفاصيل إضافية.

وتولى الأمير عبد العزيز بن سلمان، منصب وزير الطاقة خلفا للوزير السابق خالد الفالح.

وقال وزير الطاقة السعودي الجديد، أمس الاثنين، على هامش مؤتمر الطاقة العالمي في أبوظبي، إن ركائز السياسة السعودية النفطية محددة سلفاً ولن تتغير.

وكشف وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، يوم الأربعاء الماضي، أنه يخطط لزيارة المملكة العربية السعودية للترتيب قبل زيارة الرئيس فلاديمير بوتين إلى المملكة.

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