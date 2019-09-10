أخبار عاجلة

18 عاما على أحداث 11 سبتمبر.. واشنطن ولعبة الحرب على الإرهاب -
محمود فتح الله: حاسس إني لسه قادر ألعب.. وفيه أندية في مصر عمري ما هلعب ليها -
فصائل غزة: سنرد على انتهاكات إسرائيل -
رأي طلعت يوسف ومحمد إبراهيم وفتحي سند في محمود فتح الله -
محمود فتح الله: لن أتسرع في اتخاذ أي قرار حتى لا أندم عليه -
اخر النهار | الحلقة الكاملة بتاريخ 11 سبتمبر 2019 مع الاعلامي تامر امين -
مساء dmc - إبراهيم ناجي الشهابي : اول جلسة مع الرئيس اتقدمنا مطالب واضحة طلبنا تعديل قانون التظاهر -
مساء dmc - إبراهيم ناجي الشهابي: مؤتمرات الشباب تستهدف الشباب العادي ولا يتم وضع اي استثنائات -
إبراهيم ناجي: الاكاديمية الوطنية للتدريب كانت نتاج مؤتمرات الشباب وحلت مشاكل كانت تواجه مصر -
سامي الشيشيني : أتوقع مواجهة الأهلي والزمالك في مجموعات دوري أبطال أفريقيا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

اليوم.. وزير الطاقة السعودي الجديد يجتمع مع نظيره الروسي

Google+ Print
اليوم.. وزير الطاقة السعودي الجديد يجتمع مع نظيره الروسي اليوم.. وزير الطاقة السعودي الجديد يجتمع مع نظيره الروسي

الرياض ـ مباشر: قال متحدث باسم وزارة الطاقة الروسية اليوم الثلاثاء إن وزير الطاقة ألكسندر نوفاك يعتزم الاجتماع مع نظيره السعودي الجديد الأمير عبد العزيز بن سلمان.

وأضاف المتحدث الرسمي، وفقا لما نقلته "رويترز"، أنه من المقرر عقد الاجتماع اليوم الثلاثاء في جدة، دون الإدلاء بتفاصيل إضافية.

وتولى الأمير عبد العزيز بن سلمان، منصب وزير الطاقة خلفا للوزير السابق خالد الفالح. 

وقال وزير الطاقة السعودي الجديد، أمس الاثنين، على هامش مؤتمر الطاقة العالمي في أبوظبي، إن ركائز السياسة النفطية محددة سلفاً ولن تتغير.

وكشف وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، يوم الأربعاء الماضي، أنه يخطط لزيارة المملكة العربية السعودية للترتيب قبل زيارة الرئيس فلاديمير بوتين إلى المملكة.

ترشيحات:

الناصر: الطرح العام لأرامكو قريبا.. والشركة مستعدة للإدراج عالمياً

الحكومة السعودية توضح موقف شغل الوظائف لمن تجاوز 35 عاماً

وكالة موديز تعقد أول مؤتمراتها بالسعودية 17 سبتمبر

"حساب المواطن" بالسعودية يبدأ إيداع الدعم المخصص لشهر سبتمبر

صندوق النقد الدولي يقترح رفع ضريبة القيمة المضافة بالسعودية

"النقد الدولي":الصندوق السيادي السعودي يستثمر 210 مليارات ريال بـ3 سنوات

المالية السعودية تُعلق على تقرير مشاورات المادة الرابعة للنقد الدولي

السعودية تُعيد هيكلة تأشيرات الزيارة والحج وإلغاء رسوم تكرار العمرة

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
روسيا والسعودية.. لقاء بين وزيري الطاقة

روسيا والسعودية.. لقاء بين وزيري الطاقة

مساء dmc - الحكومة تدرس تغليظ عقوبة المعتدين علي المستشفيات

مساء dmc - الحكومة تدرس تغليظ عقوبة المعتدين علي المستشفيات

مساء dmc-رئيس الوزراء يوجه بإعداد مسودة التقرير السنوي عن أداء الحكومة من يونيو 2018 وحتي يونيو 2019

مساء dmc-رئيس الوزراء يوجه بإعداد مسودة التقرير السنوي عن أداء الحكومة من يونيو 2018 وحتي يونيو 2019

البنك الدولي يتعهد بمساندة الحكومة الانتقالية في السودان

البنك الدولي يتعهد بمساندة الحكومة الانتقالية في السودان