غياب وزيري خارجية اليمن والسودان عن قمة الجامعة العربية

وأوضح المصدر الدبلوماسي أن تمثيل اليمن يقتصر على نائب مندوبها لدى الجامعة العربية.

وعلى ذات الصعيد، أكد مصدر سوداني لوكالة "سبوتنيك" عدم حضور وزيرة الخارجية أسماء عبد الله، أن يمثل السودان القائم بأعمال السفير السوداني بالقاهرة.

ويترأس العراق ممثلا بوزير الخارجية، محمد علي الحكيم، اجتماع الدورة الـ152 العادية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري.

ويناقش المجتمعون عددا من الموضوعات والبنود الموضوعة على جدول الأعمال، التي تهدف لبلورة مواقف موحدة إزاء قضايا المنطقة، ولا سيما القضايا العربية.

ويسعى المجتمعون للتأكيد على أهمية إنهاء الأزمات التي تعاني منها المنطقة بالطرق السلمية، ودعم جهود مكافحة الإرهاب.