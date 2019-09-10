وكالة موديز تعقد أول مؤتمراتها بالسعودية 17 سبتمبر

الرياض - مباشر: تعقد وكالة موديز للتصنيف الائتماني أول مؤتمر لها بعاصمة المملكة العربية السعودية الرياض يوم الثلاثاء الموافق 17 سبتمبر/أيلول الجاري لمناقشة عدة مواضيع مختلفة تشمل المملكة العربية السعودية والأسواق العالمية، والتمويل الإسلامي والقطاع المصرفي والتأمين وغيرها من البنود.

ويُقدّم المؤتمر فرصة للقاء المستثمرين الرئيسيين والمُصدرين والوسطاء، واكتشاف الاتجاهات التي ستشكل الوضع الائتماني في العام المقبل.

وقال المدير العام لوكالة موديز بالمملكة العربية السعودية محمود توتونجي: "نتطلع إلى الترحيب بروّاد الأعمال من المملكة العربية السعودية ومن مختلف أنحاء العالم لمناقشة كيفية تطور الاقتصاد والائتمان في هذا الوقت المهم.

وتابع: جاء هذا المؤتمر الافتتاحي أيضاً بمناسبة افتتاح مكتبنا في الرياض، ويؤكد التزامنا تجاه المملكة العربية السعودية.

سيقدم محللو وكالة موديز والمتحدثون الضيوف عروضاً تقديمية وآراء قيّمة حول مواضيع تشمل النظام المصرفي السعودي والتمويل الإسلامي وقطاع إدارة الأصول المتنامي في المملكة وتطور سوق التأمين في المملكة.

كما سيبحث الخبراء فرصة أسواق رأس المال المدين.

وسيشرحون كيف أن اتجاهات الاقتصاد الكلي والسياسات الحكومية - التي يرتبط العديد منها بأهداف خطة رؤية المملكة 2030 - تولّد الطلب على رأس المال وكيف من المرجح أن تصبح أسواق رأسمال المدين مصدراً متزايد الأهمية للتمويل.

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