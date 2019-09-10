الأجور في بريطانيا ترتفع بأسرع وتيرة منذ 2008

مباشر: سجل معدل نمو الأجور البريطانية أعلى مستوى منذ 2008 خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في يوليو/تموز الماضي، كما تراجع معدل البطالة عند أدنى مستوى في 44 عاماً.

وكشفت بيانات صادرة عن هيئة الإحصاءات الوطنية في المملكة المتحدة اليوم الثلاثاء أن معدل البطالة تراجع إلى مستوى 3.8 بالمائة في الأشهر الثلاثة المنتهية في يوليو/تموز الماضي وفقاً للتوقعات وهو أدنى مستوى منذ الربع الأول من 1975، ومقابل مستوى 3.9 بالمائة خلال الربع الثاني من العام الجاري.

وأوضحت البيانات أن معدل نمو دخل الفرد في الأسبوع الذي يتضمن العلاوات زاد إلى 4 بالمائة خلال فترة الأشهر الثلاثة المنتهية في يوليو/تموز وهو أعلى مستوى منذ منتصف 2008، مقابل مستوى 3.8 بالمائة في الربع الثاني.

أما توقعات المحللين فكانت قد أشارت إلى أن متوسط دخل الفرد الذي يتضمن العلاوات سيتباطأ إلى 3.7 بالمائة.

أما معدل النمو السنوي لمتوسط دخل الفرد في الأسبوع، والذي يأخذ في الاعتبار استثناء العلاوات فتراجع إلى 3.8 بالمائة.

وتمكنت المملكة المتحدة من خلق 31 ألف وظيفة جديدة خلال الربع سنوي المنتهي في يوليو/تموز الماضي، في مقابل توقعات بـ53 ألف وظيفة.

وبحلول الساعة 8:50 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض الجنيه الإسترليني أمام الدولار بنحو 0.2 بالمائة إلى 1.2325 دولار.