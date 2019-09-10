"عناية" يتجه لأدنى مستوياته في 2019.. بعد ارتفاع الخسائر المتراكمة

من: ثابت شحاتة

الرياض ـ مباشر: تراجع سهم شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني، بشكل ملحوظ خلال جلسة اليوم الثلاثاء، ليعاود خسائره بعد جلستين من الارتفاع، ويقترب من أدنى مستوياته بالعام 2019، وذلك تزامناً مع إعلان الشركة عن ارتفاع خسائرها المتراكمة.

وهبط السهم نحو 4 بالمائة، بحلول الساعة 11:30 بتوقيت السعودية، تصدر بها قائمة التراجعات، ليهبط إلى مستوى 10 ريالات، ويقترب من التخلي عن قيمته الاسمية والهبوط لأدنى مستوياته منذ يناير الماضي.

وأعلنت الشركة، اليوم الثلاثاء عن ارتفاع خسائرها المتراكمة إلى نحو 120 مليون ريال؛ وفق النتائج المالية غير المدققة الصادرة بتاريخ 31 يوليو/تموز 2019م، تمثل نحو 40 بالمائة من رأسمال الشركة البالغ 300 مليون ريال.

وأوضحت الشركة أن الخسائر تعود إلى زيادة الاحتياطات الفنية؛ بناءً على توصية الخبير الإكتواري لمواجهة المطالبات المحتملة للوثائق المكتتبة لعام 2018م.

وبلغت كمية التداول على السهم حتى هذه اللحظات 799 ألف سهم بلغت قيمتها 8.08 مليون ريال، من خلال 553 صفقة.

وجاء المؤشر العام للسوق السعودي باللون الأحمر، في هذه الأثناء، بتراجع نسبته 1 بالمائة فاقداً 80.68 نقطة من قيمته، هبط بها إلى مستوى 7,974.56 نقطة.

وتوقعت الشركة، اليوم الثلاثاء أن تساعد نتائج عام 2019م، إلى جانب العديد من التصحيحات التشغيلية الأخرى، بالحد من الخسائر وتحسين النتائج خلال الفترة القادمة.

وأعلنت الشركة، في أبريل/نيسان الماضي، عن انخفاض خسائرها المتراكمة إلى 45.67 مليون ريال، تمثل 15.2 بالمائة من رأس المال، وذلك بعد زيادة رأسمالها عن طريق إصدار حقوق أولوية بقيمة 200 مليون ريال.

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