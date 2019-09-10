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الحكومة السعودية توضح موقف شغل للوظائف لمن تجاوز 35 عاماً

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الرياض - مباشر: أصدرت ممثلة في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية ووزارة الخدمة المدنية، توضيحاً بشأن عمل من هم أكبر من 35 عاماً.

وأكدت كل من الوزارتين، عدم صحة ما يتم تداوله بعدم السماح لمن هم أكبر من 35 عاماً من شغل الوظائف.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الخدمة المدنية، سلطان الظاهر، عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، إنه لا صحة لما يتم تداوله بعدم السماح لمن هم أكبر من 35 عاماً من شغل وظائف الخدمة المدنية ما لم يبلغ سن انتهاء الخدمة المحدد نظاماً.

وفي السياق ذاته قال أيضاً خالد أبا الخيل المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، في حسابه الرسمي بـ"تويتر"، إنه لا صحة لما يتم تداوله حول منع من هم أكبر من 35 عاما للتقدم والحصول على الوظيفة في القطاع الخاص.

 

جاء ذلك بعد تداول سعوديين خبر المنع بمواقع التواصل الاجتماعي، قبل توضيح الحكومة حقيقة الأمر.

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