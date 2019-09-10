وزير النفط: العراق يقترب من إنتاج 5 ملايين برميل يومياً

أبوظبي - مباشر: قال نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة العراقي، وزير النفط، اليوم الثلاثاء، إن بلاده تقترب من الوصول إلى طاقة إنتاجية للنفط عند 5 ملايين برميل يومياً.

وأضاف ثامر عباس الغضبان، على هامش منتدى الطاقة العالمي في أبوظبي، أن العراق يتطلع لإضافة مليوني برميل خلال السنوات القليلة المقبلة؛ وفقاً لرويترز.

ويقام المؤتمر خلال الفترة من 9 إلى 12 سبتمبر/أيلول الجاري بمشاركة 71 وزيراً و500 رئيس تنفيذي.

ولفت الوزير، إلى أن العراق لا يزال يحرق نصف إنتاج الغاز المصاحب، وذلك حتى نهاية العام الماضي، لكن المشروعات الجديدة لتحويل الغاز إلى سائل ستسهم في حل المشكلة.

وشهد الغضبان، مطلع الشهر الجاري، توقيع عقدين لتطوير الإنتاج في حقل مجنون النفطي؛ لرفع معدلات الإنتاج في الحقل إلى 400 ألف برميل يومياً في العام 2022.

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