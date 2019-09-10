أخبار عاجلة

18 عاما على أحداث 11 سبتمبر.. واشنطن ولعبة الحرب على الإرهاب -
محمود فتح الله: حاسس إني لسه قادر ألعب.. وفيه أندية في مصر عمري ما هلعب ليها -
فصائل غزة: سنرد على انتهاكات إسرائيل -
رأي طلعت يوسف ومحمد إبراهيم وفتحي سند في محمود فتح الله -
محمود فتح الله: لن أتسرع في اتخاذ أي قرار حتى لا أندم عليه -
اخر النهار | الحلقة الكاملة بتاريخ 11 سبتمبر 2019 مع الاعلامي تامر امين -
مساء dmc - إبراهيم ناجي الشهابي : اول جلسة مع الرئيس اتقدمنا مطالب واضحة طلبنا تعديل قانون التظاهر -
مساء dmc - إبراهيم ناجي الشهابي: مؤتمرات الشباب تستهدف الشباب العادي ولا يتم وضع اي استثنائات -
إبراهيم ناجي: الاكاديمية الوطنية للتدريب كانت نتاج مؤتمرات الشباب وحلت مشاكل كانت تواجه مصر -
سامي الشيشيني : أتوقع مواجهة الأهلي والزمالك في مجموعات دوري أبطال أفريقيا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. SputnikNews

نصر الله يكشف إجراء يحدث لأول مرة في الصراع مع إسرائيل

Google+ Print

© REUTERS / AZIZ TAHER

وفي كلمة له خلال إحياء مراسم العاشر من محرم، تطرق نصرالله إلى "العقوبات الأمريكية، معتبرا أنها "عدوان تمارسه الإدارة الأمريكية للضغط الاقتصادي والمالي بعد فشل حروب كيانها الصهيوني ضد المقاومة في لبنان وفلسطين، وبعد فشل السياسة الأمريكية في حروب الواسطة عبر الجماعات التكفيرية الإرهابية وفشل سياساتها اتجاه دول المقاومة"، وذلك حسب قناة "المنار" اللبنانية.

وتناول الأمين العام لـ"حزب الله"، التطورات الأخيرة التي شهدتها الحدود اللبنانية، مشيرا إلى أن "أحد مظاهر قوة المقاومة أنه دائما في لبنان كان العدو الاسرائيلي يبحث عن أحزمة أمنية".

وكشف نصر الله أنه "لأول مرة في الصراع بين لبنان والعدو الإسرائيلي ينشيء العدو حزاما أمنيا داخل الأراضي المحتلة من الحدود بعمق 7 كلم".

ورفض "أي مشروع حرب على الجمهورية الإسلامية في إيران"، مهددا بأن "هذه الحرب ستشعل المنطقة وستدمر دولا وشعوبا".

وأردف قائلا: "الذين يظنون أن الحرب المفترضة إن حصلت ستشكل نهاية محور المقاومة، أقول لهم إن هذه الحرب المفترضة ستشكل نهاية للهيمنة والوجود الأمريكي في منطقتنا".

وشهدت الحدود اللبنانية الإسرائيلية حالة من التوتر الحذر، منذ إعلان سقوط طائرتين إسرائيليتين مسيرتين فوق معقل "حزب الله"، في الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت، فيما أعلن الحزب عن تدمير آلية عسكرية إسرائيلية قرب الحدود مع لبنان. وذكر في بيانه أن العملية أسفرت عن قتل وجرح من في داخل الآلية.

SputnikNews

مواضيع متعلقة
الطيران الحربي الإسرائيلي يستهدف مناطق في شمال غزة (فيديو)

الطيران الحربي الإسرائيلي يستهدف مناطق في شمال غزة (فيديو)

مسؤول يمني يتهم المندوب الإماراتي باقتحام مؤسسة الكهرباء والاستيلاء على معداتها (صور)

مسؤول يمني يتهم المندوب الإماراتي باقتحام مؤسسة الكهرباء والاستيلاء على معداتها (صور)

نتنياهو: في طريقنا لإنهاء حماس

نتنياهو: في طريقنا لإنهاء حماس

إحداهن سارت دون عباءة... 5 نساء أحدثن ضجة في الوطن العربي

إحداهن سارت دون عباءة... 5 نساء أحدثن ضجة في الوطن العربي