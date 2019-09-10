نصر الله يكشف إجراء يحدث لأول مرة في الصراع مع إسرائيل

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وفي كلمة له خلال إحياء مراسم العاشر من محرم، تطرق نصرالله إلى "العقوبات الأمريكية، معتبرا أنها "عدوان تمارسه الإدارة الأمريكية للضغط الاقتصادي والمالي بعد فشل حروب كيانها الصهيوني ضد المقاومة في لبنان وفلسطين، وبعد فشل السياسة الأمريكية في حروب الواسطة عبر الجماعات التكفيرية الإرهابية وفشل سياساتها اتجاه دول المقاومة"، وذلك حسب قناة "المنار" اللبنانية.

وتناول الأمين العام لـ"حزب الله"، التطورات الأخيرة التي شهدتها الحدود اللبنانية، مشيرا إلى أن "أحد مظاهر قوة المقاومة أنه دائما في لبنان كان العدو الاسرائيلي يبحث عن أحزمة أمنية".

وكشف نصر الله أنه "لأول مرة في الصراع بين لبنان والعدو الإسرائيلي ينشيء العدو حزاما أمنيا داخل الأراضي المحتلة من الحدود بعمق 7 كلم".

ورفض "أي مشروع حرب على الجمهورية الإسلامية في إيران"، مهددا بأن "هذه الحرب ستشعل المنطقة وستدمر دولا وشعوبا".

وأردف قائلا: "الذين يظنون أن الحرب المفترضة إن حصلت ستشكل نهاية محور المقاومة، أقول لهم إن هذه الحرب المفترضة ستشكل نهاية للهيمنة والوجود الأمريكي في منطقتنا".

وشهدت الحدود اللبنانية الإسرائيلية حالة من التوتر الحذر، منذ إعلان سقوط طائرتين إسرائيليتين مسيرتين فوق معقل "حزب الله"، في الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت، فيما أعلن الحزب عن تدمير آلية عسكرية إسرائيلية قرب الحدود مع لبنان. وذكر في بيانه أن العملية أسفرت عن قتل وجرح من في داخل الآلية.