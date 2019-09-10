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للمرة الثانية البرلمان البريطاني يرفض طلب جونسون لإجراء انتخابات مبكرة

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للمرة الثانية البرلمان البريطاني يرفض طلب جونسون لإجراء انتخابات مبكرة للمرة الثانية البرلمان البريطاني يرفض طلب جونسون لإجراء انتخابات مبكرة

مباشر: فشل رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في الحصول على دعم البرلمان للمرة الثانية لإجراء انتخابات مبكرة، ما يجعل الأمر أكثر احتمالاً في أن يطلب من الاتحاد الأوروبي تمديد البريكست لفترة إضافية.

وفي التصويت الذي تم إجرائه في وقت مبكر اليوم الثلاثاء دعم 293 عضو برلماني من أصل 650 عضو مقترح لإجراء انتخابات عامة مبكرة، في حين أن الحكومة تحتاج إلى 434 صوتاً من أجل تمرير ذلك المقترح.

ويعد ذلك التصويت الذي تم إجرائه اليوم هو الثاني من نوعه في الأسبوع الجاري، ولاقى طلب جونسون رفضاً من جانب البرلمان في المرتين.

وتعلقت أعمال البرلمان لمدة 5 أسابيع حيث من المقرر أن يتم استئناف العمل في 14 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وعلق جونسون على قرار البرلمان قائلاً: "تلك الحكومة لن تؤخر البريكست"، حيث من المقرر تنفيذه في 31 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

كما أكد جونسون على أنه سيمضي قدماً مع المفاوضين في الوقت الذي سيعد فيه للخروج من الاتحاد الأوروبي.

وذكر جونسون أنه سيذهب إلى قمة حاسمة في 17 اكتوبر/تشرين الأول المقبل، "لا يهم عدد السبل التي يبتكرها البرلمان من أجل تقيدي لكني سأكافح من أجل التوصل لاتفاق لمصلحة الوطن".

وحتى في حالة موافق الحكومة على مقترح الطلب من الاتحاد الأوروبي بتأخير آخر للبريكست حتى مارس/آذار 2020، فأنه من غير الواضح ما إذا كان الاتحاد الأوروبي سيوافق أم لا بشكل خاص فرنسا التي قد تجأ إلى حق الفيتو.

مباشر (اقتصاد)

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