"ساما" السعودية تلغي نشاط تحويل الأموال لشركة صرافة وتعدل تصنيفها

الرياض ـ مباشر: قررت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، إلغاء ترخيص نشاط تحويل الأموال داخل المملكة وخارجها لشركة سعيد محمد علي العمودي وشركاه للصرافة لمركزها الرئيسي والفروع التابعة لها فئة (أ)، وتعديل تصنيفها إلى فئة (ب).

وقالت "ساما" في بيان لها اليوم الثلاثاء، إنه تم إلغاء ترخيص نشاط تحويل الأموال، مع استمرار ترخيص النشاطات الأخرى للشركة، وذلك استناداً إلى الفقرة (ج) من المادة (الرابعة عشرة) من القواعد المنظمة لمزاولة أعمال الصرافة.

وأشارت إلى أن قرار الإلغاء جاء بناءً على مخالفات الشركة لأحكام نظام مكافحة غسل الأموال، ونظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، وقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والقواعد المنظمة لمزاولة أعمال الصرافة.

ودعت "ساما" جميع عملاء الشركة ممن لهم حقوق ومطالبات قائمة إلى مراجعة الشركة في ذلك، وفي حال عدم تجاوب الشركة؛ تأمل من العملاء عدم التأخر في التقدم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الإعلان إلى إدارة حماية العملاء بالمؤسسة.

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