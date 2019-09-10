سوق الأسهم السعودية يتراجع هامشياً بالتعاملات الصباحية

الرياض- مباشر: تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية- تاسي، هامشياً في التعاملات الصباحية لجلسة الثلاثاء، بضغط من تراجع أغلب القطاعات تصدرهم الاتصالات والبنوك.

وبحلول الساعة 11 بتوقيت السعودية، سجل المؤشر العام تراجعاً بنسبة 0.80 بالمائة إلى مستوى 7990.73 نقطة، من خلال التداول على 29.59 مليون سهم وبقيمة 647.139 مليون ريال.

وتصدر الأسهم الأكثر ارتفاعاً أليانز اس اف، والكابلات السعودية، والزامل للصناعة.

فيما كان سهم الأكثر انخفاضاً سهم عناية، والتعمير، والعقارية.

وتصدر مصرف الراجحي السيولة بنحو 102.77 مليون ريال، فيما كان سهم دار الأركان الأنشط في حجم التداول بنحو 3.08 مليون سهم.

وأغلق المؤشر العام لسوق الأسهم السعودي جلسة الاثنين، على ارتفاع هامشي بعد تراجع دام جلستين، وذلك بدعم من قطاع الاتصالات واستقرار قطاع البنوك بنسبة 0.05 بالمائة إلى مستوى 8055.24 نقطة ليربح من خلالها 4.36 نقطة.

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