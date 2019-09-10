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أكورا باور: نسعى لزيادة مشروعات الطاقة المتجددة..ونستعد للطرح العام

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أكورا باور: نسعى لزيادة مشروعات الطاقة المتجددة..ونستعد للطرح العام أكورا باور: نسعى لزيادة مشروعات الطاقة المتجددة..ونستعد للطرح العام

الرياض – مباشر: قال الرئيس التنفيذي لشركة أكوا باور، إن الشركة تعتزم التركيز أكثر على مشروعات الطاقة المتجددة وستزيد حصة هذه المشروعات إلى 70 بالمائة من محفظتها على مدى السنوات الـ10 المقبلة.

وأضاف بادي بادماناثان، على هامش مؤتمر الطاقة العالمي في أبوظبي،وفقا لما نقلته "رويترز" اليوم الثلاثاء، أنه بحلول عام 2030 من المتوقع أن تمثل الطاقة المتجددة نسبة 70 بالمائة من محفظة الشركة من حيث رأس المال العامل.

وتوقع بادماناثان، أن تشهد 60 بالمائة من الاستثمارات الجديدة في الطاقة المتجددة في أي عام، مضيفا "نستجيب للطلب ونسعى للنمو وللتوازن".

وتابع: "ينبغي أولا زيادة حصة صندوق الاستثمارات العامة ونعمل على توسيع قاعدة المساهمين استعدادا للطرح العام" لكنه لم يقدم جدولا زمنيا.

وتتجاوز القيمة الحالية لمحفظة أكوا باور 42 مليار دولار، وتمثل الطاقة المتجددة نسبة 23 بالمائة منها.

وتطور أكوا باور محطات الكهرباء وتحلية المياه وتعتزم التوسع في أسواق جديدة لكنها ستبقي على توازن محفظتها لتكون 50 بالمائة منها داخل السعودية ومثلها بالخارج.

وتملك الشركة أصولا في 12 دولة، وقدمت عروضا لإقامة مشروعات طاقة متجددة في 5 دول جديدة هي إثيوبيا وتونس وكمبوديا وأذربيجان وأوزبكستان.

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