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ارتفاع الدولار الأمريكي عالمياً مع تراجع أصول الملاذ الآمن

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ارتفاع الدولار الأمريكي عالمياً مع تراجع أصول الملاذ الآمن ارتفاع الدولار الأمريكي عالمياً مع تراجع أصول الملاذ الآمن

مباشر: ارتفع الدولار الأمريكي أمام العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مع ابتعاد التعاملات عن أصول الملاذ الآمن.

وبحلول الساعة 7:55 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع الدولار أمام اليورو بنحو 0.06 بالمائة عند 1.1041 دولار، فيما استقر أمام الين مُسجلاً 107.27 ين.

وزادت العملة الأمريكية أمام الجنيه الإسترليني بنحو 0.2 بالمائة مُسجلة 1.2324 دولار، بينما هبطت أمام الفرنك السويسري بنسبة 0.06 بالمائة عند 0.9915 فرنك.

وخلال تلك الفترة ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام  6 عملات رئيسية بنحو 0.1 بالمائة إلى 98.384.

ويتزامن مع ارتفاع العملة الأمريكية، صعود مؤشر "نيكي" الياباني لأعلى مستوى في شهر ونصف في ختام تعاملات اليوم، كما أن مؤشر "داو جونز" أنهى تعاملات أمس على ارتفاع للجلسة الرابعة على التوالي.

وعلى الجانب الآخر فأن العائد على سندات الخزانة الأمريكية زاد لأعلى مستوى في 3 أسابيع خلال تعاملات أمس.

كما أن الذهب انخفضت بأكثر من 10 دولار وتراجعت أدنى مستوى 1500 دولار للأوقية.

وفيما صرح وزير الخزانة الأمريكي بأنه لا يرى تهديد بركود الاقتصاد، وسط مساعي إدارة دونالد لإحياء المفاوضات التجارية مع الصين، مضيفاَ أنه توقع عام إيجابي مقبل للاقتصاد الأمريكي.

مباشر (اقتصاد)

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