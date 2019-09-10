صور.. ولي عهد أبوظبي يستقبل وزيرالطاقة السعودي الجديد

أبوظبي - مباشر: التقى ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد مؤخرا بالأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي الجديد وذلك بإمارة أبوظبي.

واستعرض الجانبان خلال لقائهما بالأمس العلاقات الأخوية المتينة التي تجمع البلدين وشعبيهما، وبحثا الجانبان أوجه التعاون والتنسيق والعمل المشترك إلى جانب التطرق إلى أعمال مرتقبة.

ويأتي هذا اللقاء على هامش مؤتمر الطاقة العالمي أبوظبي 2019 التي انطلقت فعالياته أمس.

واليوم الثلاثاء، انطلقت فعاليات اليوم الثاني من مؤتمر الطاقة العالمي بإمارة أبوظبي. ويقام المؤتمر خلال الفترة من 9 إلى 12 سبتمبر/أيلول الجاري بمشاركة 71 وزيراً و500 رئيس تنفيذي.

وتعد الدورة الـ24 للمؤتمر الأكبر من نوعها؛ حيث تشهد مشاركة أكثر من 300 عارض من الشركات العالمية في القطاعين العام والخاص.

ويستعرض المؤتمر العالمي للطاقة أكثر من 30 فعالية فرعية تتضمن عقد ورش عمل وجلسات حوارية على الطاولة المستديرة تستضيفها مجموعة من المنظمات.

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