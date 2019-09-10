المصاريف تهبط بأرباح "أبو معطي" 36% بالربع الأول

الرياض – مباشر: تراجعت أرباح شركة عبدالله سعد أبومعطي للمكتبات، بنسبة 35.7 بالمائة خلال الربع الأول المنتهي في 30 يونيو/حزيران 2019، مقارنة بـالربع المماثل من العام الماضي.

وكشفت البيانات المالية للشركة على "تداول" اليوم الثلاثاء، تراجع صافي الربح بعد الزكاة والضريب، إلى نحو مليون ريال، مقابل 1.54 مليون ريال للفترة نفسها من العام السابق.

وعزت الشركة تراجع صافي الأرباح إلى ارتفاع مصاريف البيع والتوزيع ومصاريف التمويل، بالإضافة إلى انخفاض الإيرادات الأخرى الناتج عن انخفاض إيرادات التأجير.

وتنتهي السنة المالية للشركة، المدرجة بالسوق الموازي "نمو"، في 31 مارس/آذار من العام الميلادي.

وارتفعت أرباح الشركة نحو 0.44 بالمائة، خلال السنة المالية المنتهية في 31 مارس/آذار 2019، إلى 18.21 مليون ريال مقابل 18.13 مليون ريال، للعام السابق.

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