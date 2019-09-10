انخفاض أسعار الذهب أدنى 1500 دولار مع التفاؤل التجاري

مباشر: انخفضت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الثلاثاء أدنى مستوى 1500 دولار، ولأقل مستوى في نحو 3 أسابيع مع التفاؤل بالأوضاع التجارية.

وبحلول الساعة 7:40 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض سعر العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر/كانون الأول بنحو 0.8 بالمائة أو ما يعادل 10.50 دولار إلى 1499.80 دولار للأوقية.

كما تراجع سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.3 بالمائة عند 1494.72 دولار للأوقية، وذلك بعد أن هبط عند مستوى 1486 دولار للأوقية في وقت سابق من التعاملات وهو أدنى مستوى منذ 13 أغسطس/آب.

وخلال تلك الفترة استقر مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية عند 98.326.

وزاد العائد على سندات الخزانة الأمريكي أمس لأعلى مستوى في 3 أسابيع.

وفيما صرح وزير الخزانة الأمريكي بأنه لا يرى تهديد بركود الاقتصاد، وسط مساعي إدارة دونالد ترامب لإحياء المفاوضات التجارية مع الصين، مضيفاَ أنه توقع عام إيجابي مقبل للاقتصاد الأمريكي.

وفي سياق منفصل تنتظر الأسواق العالمية انعقاد اجتماع السياسة النقدية بالبنك المركزي الأوروبي في الأسبوع الجاري، وسط توقعات واسعة بأن يخفض معدل الفائدة أو يتخذ قرار بمزيد من التيسير النقدي.