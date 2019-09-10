رئيس مجلس الطاقة: أبوظبي رمز للطاقة المستدامة حول العالم (فيديو)

أبوظبي - مباشر: قال رئيس مجلس الطاقة العالمي إن إمارة أبوظبي أصبحت رمزا للطاقة المستدامة وتاريخيا لصناعة القطاع ككل.

وأضاف يونغهون ديفيد كيم في تصريحات خلال المؤتمر العالمي للطاقة الذي انطلق أمس بإمارة أبوظبي: "إننا سوف نتناقش في الأيام المقبلة من المؤتمر في كيفية تحول الدول عالميا إلى الطاقة النظيفة.

وأكد أن المؤتمر يساهم بشكل كبير في صناعة الطاقة وبرفاة الإنسان والازدهار وهذه المساهمة تعتبر بالغة الاثر منذ اندلاع الثورة الصناعية والتي شهدتها بلدان أوروبا الغربية خلال القرن الثامن عشر.

واليوم الثلاثاء، انطلقت فعاليات اليوم الثاني من مؤتمر الطاقة العالمي بإمارة أبوظبي. ويقام المؤتمر خلال الفترة من 9 إلى 12 سبتمبر/أيلول الجاري بمشاركة 71 وزيراً و500 رئيس تنفيذي.

وتعد الدورة الـ24 للمؤتمر الأكبر من نوعها؛ حيث تشهد مشاركة أكثر من 300 عارض من الشركات العالمية في القطاعين العام والخاص.

ويستعرض المؤتمر العالمي للطاقة أكثر من 30 فعالية فرعية تتضمن عقد ورش عمل وجلسات حوارية على الطاولة المستديرة تستضيفها مجموعة من المنظمات.

ترشيحات:

- أبرز تصريحات القادة باليوم الأول لمؤتمر الطاقة العالمي في أبوظبي