إنفوجرافيك.. نتائج اليوم الأول لمؤتمر الطاقة العالمي بأبوظبي

اليوم الأول

الرياض – مباشر: اختتمت، يوم الاثنين، فعاليات اليوم الأول من مؤتمر الطاقة العالمي الذي تستضيفه العاصمة الإماراتية أبوظبي.

وشهد اليوم الأول من المؤتمر في دورته الـ24 عدداً من الفعاليات، تصدرها تصريحات وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي، ونظيره السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، وتصريحات من جانب رئيس شركة بترول أبوظبي "أدنوك".

ويقام المؤتمر خلال الفترة من 9 إلى 12 سبتمبر/أيلول الجاري بمشاركة 71 وزيراً و500 رئيس تنفيذي.

ويوضح الإنفوجرافيك التالي، جانباً من نتائج اليوم الأول للمؤتمر:

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