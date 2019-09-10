أخبار عاجلة

محمود فتح الله: حاسس إني لسه قادر ألعب.. وفيه أندية في مصر عمري ما هلعب ليها -
فصائل غزة: سنرد على انتهاكات إسرائيل -
رأي طلعت يوسف ومحمد إبراهيم وفتحي سند في محمود فتح الله -
محمود فتح الله: لن أتسرع في اتخاذ أي قرار حتى لا أندم عليه -
اخر النهار | الحلقة الكاملة بتاريخ 11 سبتمبر 2019 مع الاعلامي تامر امين -
مساء dmc - إبراهيم ناجي الشهابي : اول جلسة مع الرئيس اتقدمنا مطالب واضحة طلبنا تعديل قانون التظاهر -
مساء dmc - إبراهيم ناجي الشهابي: مؤتمرات الشباب تستهدف الشباب العادي ولا يتم وضع اي استثنائات -
إبراهيم ناجي: الاكاديمية الوطنية للتدريب كانت نتاج مؤتمرات الشباب وحلت مشاكل كانت تواجه مصر -
سامي الشيشيني : أتوقع مواجهة الأهلي والزمالك في مجموعات دوري أبطال أفريقيا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

إنفوجرافيك.. نتائج اليوم الأول لمؤتمر الطاقة العالمي بأبوظبي

Google+ Print

اليوم الأول

الرياض – مباشر: اختتمت، يوم الاثنين، فعاليات اليوم الأول من مؤتمر الطاقة العالمي الذي تستضيفه العاصمة الإماراتية أبوظبي.

وشهد اليوم الأول من المؤتمر في دورته الـ24 عدداً من الفعاليات، تصدرها تصريحات وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي، ونظيره السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، وتصريحات من جانب رئيس شركة بترول أبوظبي "أدنوك".

ويقام المؤتمر خلال الفترة من 9 إلى 12 سبتمبر/أيلول الجاري بمشاركة 71 وزيراً و500 رئيس تنفيذي.

ويوضح الإنفوجرافيك التالي، جانباً من نتائج اليوم الأول للمؤتمر:

ترشيحات:

أبرز تصريحات القادة باليوم الأول لمؤتمر الطاقة العالمي في أبوظبي

أهم 10 معلومات عن أكبر تجمع عالمي لقطاع الطاقة ينطلق بأبوظبي

تعرف على أهم المحطات التاريخية لأكبر تجمع عالمي بقطاع الطاقة

المزروعي: استراتيجية الإمارات تعتمد على 50% من الطاقة النظيفة (فيديو)

وزير: السعودية تمضي قدماً بإنتاج اليورانيوم للأغراض السلمية

سلطان الجابر:"أدنوك" تستهدف زيادة إنتاج النفط اليومي لـ4 ملايين برميل (فيديو)

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
روسيا والسعودية.. لقاء بين وزيري الطاقة

روسيا والسعودية.. لقاء بين وزيري الطاقة

فيديو يحبس الأنفاس لحادث مروري في الصين

فيديو يحبس الأنفاس لحادث مروري في الصين

آبل تخفي رسالة سرية في آخر فيديو لها على يوتيوب

آبل تخفي رسالة سرية في آخر فيديو لها على يوتيوب

تسريب فيديو يكشف خبايا ميزة Motion Sense في بكسل 4 المرتقب

تسريب فيديو يكشف خبايا ميزة Motion Sense في بكسل 4 المرتقب