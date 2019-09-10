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مساهمو "التطويرية الغذائية" يقرون زيادة رأس المال لـ25 مليون ريال

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مساهمو "التطويرية الغذائية" يقرون زيادة رأس المال لـ25 مليون ريال مساهمو "التطويرية الغذائية" يقرون زيادة رأس المال لـ25 مليون ريال

الرياض - مباشر: وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة الأعمال التطويرية الغذائية، أمس الاثني، على زيادة رأسمال الشركة من 12.5 مليون إلى 25 مليون ريال عبر منح أسهم مجانية لمساهمي الشركة من الأرباح المبقاة بنسبة 100 بالمائة.

 وأوضحت الشركة في بيان على "تداول" اليوم الثلاثاء أن أحقية أسهم المنحة، للمساهمين المالكين للأسهم يوم اجتماع الجمعية، والمقيدين بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

ووافقت الجمعية خلال الاجتماع على القوائم المالية للعام 2018، وتم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تلك الفترة، إلى جانب إقرار بقية البنود المدرجة على جدول الأعمال.

وأعلنت السوق المالية (تداول)، عن احتساب نسبة التذبذب لسهم الشركة على أساس سعر 39.5 ريال، خلال جلسة اليوم الثلاثاء، على أن تقوم "إيداع"، بإضافة أسهم المنحة في محافظ المساهمين قبل بداية تداول يوم الخميس المقبل.

وتراجعت أرباح شركة الأعمال التطويرية الغذائية،  بنسبة 16.57 بالمائة، بالربع الثاني من 2019، مقارنة بـالربع المماثل من 2018، وصعدت الأرباح نحو 54 بالمائة مقارنة بـالربع السابق إلى 2.24 مليون ريال، بالربع الثاني من العام الحالي، مقابل 2.69 مليون ريال للفترة نفسها من العام الماضي.

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