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الناصر: الطرح العام لأرامكو قريباً.. والشركة مستعدة للإدراج عالمياً

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الناصر: الطرح العام لأرامكو قريباً.. والشركة مستعدة للإدراج عالمياً الناصر: الطرح العام لأرامكو قريباً.. والشركة مستعدة للإدراج عالمياً

أبوظبي - مباشر: قال الرئيس التنفيذي لشركة الزيت العربية - أرامكو، اليوم الثلاثاء، إن الطرح العام الأولي لشركة النفط الحكومية العملاقة سيتم "قريباً جداً".

وأضاف أمين الناصر؛ وفقاً لـ"رويترز"، أن القرار النهائي بخصوص توقيت ومكان الطرح في يد .

ولفت الناصر، إلى أن الطرح العام الأولي المحلي هو الأولى للشركة، لكن أرامكو مستعدة لطرح دولي.

وفي 2 سبتمبر/ أيلول الجاري، أعلن وزير الطاقة السعودي السابق، خالد الفالح عن تعيين محافظ صندوق الاستثمارات العامة السعودي، ياسر الرميان، رئيساً لشركة أرامكو.

وقال ياسر الرميان، في تصريحات سابقة، إنه سيعمل مع مختلف الوزارات المحلية والجهات العالمية ذات الصلة؛ تمهيداً للطرح العام لأرامكو،  وتحقيقاً لنتائج رؤية المملكة 2030.

وقال وزير الطاقة السعودي الجديد، أمس الاثنين، إن المملكة تستهدف إجراء الطرح العام الأولي لشركة الزيت العربية السعودية - أرامكو في أقرب وقت ممكن.

ورجح مصدر مطلع، يوم الاثنين، أن تعطي أرامكو السعودية كلاً من بنوك استثمار سيتي وجولدمان ساكس وإتش.إس.بي.سي ومجموعة سامبا المالية، أدواراً في طرحها العام الأولي.

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