ارتفاع أسعار النفط قرب أعلى مستوى في 6 أسابيع

مباشر: ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الثلاثاء قرب أعلى مستوى في شهر ونصف، مع تفاؤل المستثمرين بإمكانية اتجاه أوبك والحلفاء لتمديد اتفاق خفض الإنتاج.

وصرح الأمير عبد العزيز وهو عضو منذ وقتاً طويل بوفد السعودية إلى منظمة أوبك، بأن دعائم السياسة السعودية لم تتغير وأن الاتفاق العالمي لخفض الإنتاج بمقدار 1.2 مليون برميل يومياً سيتم مواصلته

كما أكد على أن ما يُسمى بـ"أوبك والحلفاء" وهو ما تم تأسيسه ليضم المنتجين وغير المنتجين في المنظمة سيكون قائم لفترة طويلة من الزمن.

وبحلول الساعة 7:25 صباحاً بتوقيت جرينتش زاد سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم نوفمبر/تشرين الثاني بنحو 0.4 بالمائة إلى 62.83 دولار للبرميل، وذلك بعد أن سجل مستوى 63.12 دولار للبرميل في وقت سابق من التعاملات وهو أعلى مستوى منذ 1 أغسطس/آب الماضي.

كما صعد سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم أكتوبر/تشرين الأول بنسبة 0.5 بالمائة عند 58.11 دولار للبرميل.

ومن المقرر أن يتم إعلان في وقت لاحق من اليوم بيانات المخزونات الأمريكية الأولية، والتي تصدر عن معهد البترول في الولايات المتحدة.