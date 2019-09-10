أخبار عاجلة

18 عاما على أحداث 11 سبتمبر.. واشنطن ولعبة الحرب على الإرهاب -
محمود فتح الله: حاسس إني لسه قادر ألعب.. وفيه أندية في مصر عمري ما هلعب ليها -
فصائل غزة: سنرد على انتهاكات إسرائيل -
رأي طلعت يوسف ومحمد إبراهيم وفتحي سند في محمود فتح الله -
محمود فتح الله: لن أتسرع في اتخاذ أي قرار حتى لا أندم عليه -
اخر النهار | الحلقة الكاملة بتاريخ 11 سبتمبر 2019 مع الاعلامي تامر امين -
مساء dmc - إبراهيم ناجي الشهابي : اول جلسة مع الرئيس اتقدمنا مطالب واضحة طلبنا تعديل قانون التظاهر -
مساء dmc - إبراهيم ناجي الشهابي: مؤتمرات الشباب تستهدف الشباب العادي ولا يتم وضع اي استثنائات -
إبراهيم ناجي: الاكاديمية الوطنية للتدريب كانت نتاج مؤتمرات الشباب وحلت مشاكل كانت تواجه مصر -
سامي الشيشيني : أتوقع مواجهة الأهلي والزمالك في مجموعات دوري أبطال أفريقيا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

ارتفاع أسعار النفط قرب أعلى مستوى في 6 أسابيع

Google+ Print
ارتفاع أسعار النفط قرب أعلى مستوى في 6 أسابيع ارتفاع أسعار النفط قرب أعلى مستوى في 6 أسابيع

مباشر: ارتفعت النفط خلال تعاملات اليوم الثلاثاء قرب أعلى مستوى في شهر ونصف، مع تفاؤل المستثمرين بإمكانية اتجاه أوبك والحلفاء لتمديد اتفاق خفض الإنتاج.

وصرح الأمير عبد العزيز وهو عضو منذ وقتاً طويل بوفد إلى منظمة أوبك، بأن دعائم السياسة السعودية لم تتغير وأن الاتفاق العالمي لخفض الإنتاج بمقدار 1.2 مليون برميل يومياً سيتم مواصلته

كما أكد على أن ما يُسمى بـ"أوبك والحلفاء" وهو ما تم تأسيسه ليضم المنتجين وغير المنتجين في المنظمة سيكون قائم لفترة طويلة من الزمن.

وبحلول الساعة 7:25 صباحاً بتوقيت جرينتش زاد سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم نوفمبر/تشرين الثاني بنحو 0.4 بالمائة إلى 62.83 دولار للبرميل، وذلك بعد أن سجل مستوى 63.12 دولار للبرميل في وقت سابق من التعاملات وهو أعلى مستوى منذ 1 أغسطس/آب الماضي.

كما صعد سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم أكتوبر/تشرين الأول بنسبة 0.5 بالمائة عند 58.11 دولار للبرميل.

ومن المقرر أن يتم إعلان في وقت لاحق من اليوم بيانات المخزونات الأمريكية الأولية، والتي تصدر عن معهد البترول في الولايات المتحدة.

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
روسيا والسعودية.. لقاء بين وزيري الطاقة

روسيا والسعودية.. لقاء بين وزيري الطاقة

رئيس الشعبة العامة للمصوغات: أسباب ارتفاع أسعار الذهب مازالت قائمة بالرغم من انخفاضها الأيام الماضية

رئيس الشعبة العامة للمصوغات: أسباب ارتفاع أسعار الذهب مازالت قائمة بالرغم من انخفاضها الأيام الماضية

السعودية تدعو لتغيير الموقف من إسرائيل

السعودية تدعو لتغيير الموقف من إسرائيل

السعودية... استحداث وكالة خاصة لتمكين النساء في القطاع الحكومي

السعودية... استحداث وكالة خاصة لتمكين النساء في القطاع الحكومي