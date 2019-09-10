هبوط الأسهم الأوروبية بالمستهل مع تعقد البريكست

مباشر: تراجعت مؤشرات الأسهم الأوروبية في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء مع تعقد ملف البريكست، ووسط ترقب انعقاد اجتماع البنك المركزي الأوروبي في الأسبوع الجاري.

وبحلول الساعة 7:15 صباحاً بتوقيت جرينتش هبط مؤشر "ستوكس600" بنحو 0.1 بالمائة إلى 385.5 نقطة، فيما انخفض مؤشر "داكس" الألماني بنسبة 0.1 بالمائة عند 12210.4 نقطة.

وتراجع مؤشر "كاك" الفرنسي بنحو 0.09 بالمائة عند 5583.7 نقطة، كما انخفض مؤشر "فوتسي" البريطاني بنسبة 0.3 بالمائة مُسجلاً 7215.4 نقطة.

وخلال تلك الفترة صعد اليورو أمام الدولار بنحو 0.09 بالمائة إلى 1.1058 دولار.

وعلى صعيد تطورات البريكست تعهد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بأنه لن يطلب تمديد الفترة الانتقالية للبريكست، وذلك بعد ساعات من بدء إنفاذ قانون يطالب بتأخير البريكست حتى يناير/كانون الثاني 2020 حال عدم التوصل لاتفاق للبريكست.

كما رفض المشرعون البريطانيون في الساعات الأولى من اليوم دعوة جونسون لعقد انتخابات عامة مبكرة.

وفي سياق منفصل أفادت تقارير صحفية اليوم أن ألمانيا تبحث عن تأسيس "موازنة سرية" للتحايل على قواعد الديون المحلية وتسهيل الديون الجديدة بغرض الاستثمار في اقتصاد الدولة المعتل.

ومن المقرر أن يتم إعلان في وقت لاحق من اليوم بيانات معدل البطالة وأجور الموظفين في المملكة المتحدة.

كما يترقب المستثمرون في الأسبوع الجاري عقد البنك المركزي الأوروبي اجتماع سياسته النقدية وسط توقعات أن يتخذ قرارات جديدة بشأن السياسة النقدية نحو مزيد من الاتجاه إلى سياسة نقدية تيسيرية.