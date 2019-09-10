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"نيكي" الياباني يرتفع لأعلى مستوى بـ6أسابيع بالختام بدعم قطاع البنوك

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"نيكي" الياباني يرتفع لأعلى مستوى بـ6أسابيع بالختام بدعم قطاع البنوك "نيكي" الياباني يرتفع لأعلى مستوى بـ6أسابيع بالختام بدعم قطاع البنوك

مباشر: ارتفعت مؤشرات الأسهم اليابانية في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء لأعلى مستوى في 6 أسابيع بدعم قطاع البنوك.

وفي نهاية التعاملات صعد مؤشر "نيكي" الياباني بنحو 0.4 بالمائة مُسجلاً 21392.1 نقطة، وذلك بعد أن زاد عند 21438.4 نقطة خلال التعاملات وهو أعلى مستوى منذ 1 أغسطس/آب.

وفيما ارتفع مؤشر "توبكس" بنحو 0.4 بالمائة عند 1558 نقطة.

وبحلول الساعة 7:00 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض الين أمام الدولار بنحو 0.1 بالمائة إلى 107.35 ين.

ومع تراجع الين تمكنت أسهم الشركات المصدرة من تسجيل المكاسب فارتفع سهم "تويوتا" بنحو 1.3 بالمائة، كما زاد سهم "هوندا" بنسبة 2.4 بالمائة، فيما صعد سهم "سوبارو" بنحو 2.3 بالمائة.

أما سهم شركة "نيسان" فقفز بنحو 3.7 بالمائة، بعد إعلان الشركة عزم رئيسها التنفيذي على الاستقالة وذلك بعد فضيحة الرواتب.

كما صعدت أسهم شركات القطاع المالي فزاد "ميتسوبيشي يو.إف.جي فايننشال" بنحو 4 بالمائة، كما ارت سهم "مزوهو فايننشال" بنسبة 3.3 بالمائة، وذلك بدعم من تعافي عوائد السندات.

مباشر (اقتصاد)

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