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انطلاق فعاليات اليوم الثاني من مؤتمر الطاقة العالمي بأبوظبي

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انطلاق فعاليات اليوم الثاني من مؤتمر الطاقة العالمي بأبوظبي انطلاق فعاليات اليوم الثاني من مؤتمر الطاقة العالمي بأبوظبي

أبوظبي - مباشر: انطلقت فعاليات اليوم الثاني من مؤتمر الطاقة العالمي بإمارة أبوظبي.

ويقام المؤتمر خلال الفترة من 9 إلى 12 سبتمبر/أيلول الجاري بمشاركة 71 وزيراً و500 رئيس تنفيذي.

 وتعد الدورة الـ24 للمؤتمر الأكبر من نوعها؛ حيث تشهد مشاركة أكثر من 300 عارض من الشركات العالمية في القطاعين العام والخاص.

ويستعرض المؤتمر العالمي للطاقة أكثر من 30 فعالية فرعية تتضمن عقد ورش عمل وجلسات حوارية على الطاولة المستديرة تستضيفها مجموعة من المنظمات.

ترشيحات:

 -  أبرز تصريحات القادة باليوم الأول لمؤتمر الطاقة العالمي في أبوظبي

مباشر (اقتصاد)

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