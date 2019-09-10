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"عناية": الاحتياطيات الفنية ترفع الخسائر المتراكمة لـ40% من رأس المال

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"عناية": الاحتياطيات الفنية ترفع الخسائر المتراكمة لـ40% من رأس المال "عناية": الاحتياطيات الفنية ترفع الخسائر المتراكمة لـ40% من رأس المال

الرياض ـ مباشر: أعلنت شركة عناية للتأمين التعاوني، عن ارتفاع الخسائر المتراكمة إلى نحو 120 مليون ريال، وفق النتائج المالية غير المدققة الصادرة بتاريخ 31 يوليو / تموز 2019م، تمثل نحو 40 بالمائة من رأسمال الشركة البالغ 300 مليون ريال. 

وأوضحت الشركة، في بيان على "تداول" اليوم الثلاثاء أن الخسائر تعود إلى زيادة الاحتياطيات الفنية، بناء على توصية الخبير الإكتواري لمواجهة المطالبات المحتملة للوثائق المكتتبة لعام 2018م.

وتوقعت الشركة أن تساعد نتائج عام 2019م، إلى جانب العديد من التصحيحات التشغيلية الأخرى، بالحد من الخسائر وتحسين النتائج خلال الفترة القادمة.

وأشارت إلى أنه سيتم تطبيق الإجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات المدرجة، التي بلغت خسائرها المتراكمة 20 بالمائة فأكثر من رأس مالها.

وأعلنت الشركة، في أبريل / نيسان الماضي، عن انخفاض خسائرها المتراكمة إلى 45.67 مليون ريال، تمثل 15.2 بالمائة من رأس المال، وذلك بعد زيادة رأسمالها عن طريق إصدار حقوق أولوية بقيمة 200 مليون ريال.

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