"الخضري": انتهاء العرض التقديمي للمساهمين حول خطة إعادة هيكلة

الرياض ـ مباشر: أعلنت شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري، عن إتمام إجراء العرض التقديمي حول خطة إعادة هيكلة الشركة، أمس الاثنين 9 سبتمبر/أيلول.

وأوضحت الشركة، في بيان على "تداول" اليوم الثلاثاء، أن العرض بدأ في تمام الساعة الخامسة مساء، وانتهى في تمام الساعة السابعة والنصف مساء من اليوم نفسه.

وحضر العرض بعض مساهمي الشركة، وشارك بالحضور والمناقشة ممثل عن أمين إعادة التنظيم المالي المعين من قبل المحكمة التجارية بالدمام.

ونوهت الشركة إلى أن العرض التقديمي حول خطة إعادة هيكلة الشركة تضمن عدة نقاط، شملت تطورات ما بعد بلوغ الخسائر المتراكمة أكثر من نصف رأس المال.

كما تضمن نبذة عن نظام الإفلاس السعودي بشكل عام، ولمحة عن إجراء إعادة التنظيم المالي كأحد إجراءات نظام الإفلاس، إلى جانب آثار إجراء إعادة التنظيم المالي، والخطوات اللاحقة والمشاركة المتوقعة من قبل السادة المساهمين.

وبينت الشركة أنه بعد الانتهاء من تقديم العرض، قام بعض المساهمين بتوجيه عدد من الاستفسارات لمجلس الإدارة حول البنود الواردة أعلاه، وقد تم الرد على جميع هذه الاستفسارات من قبل مجلس إدارة الشركة.

كما نوهت إلى أن الهدف من العرض هو إيضاح الوضع الحالي للشركة وعرض العمل الجاد المتخذ في إعادة التنظيم المالي، والتأكيد على أهمية دور المساهمين في هذه العملية رغم أن الوقت ما زال مبكراً لتقديم معلومات محددة.

وأكدت الشركة أنه لا يجب الاستناد إلى ما تم نقاشه في الاجتماع لاتخاذ أي قرار استثماري، ولا يمكن بأي حال من الأحوال اعتبار العرض التقديمي، توصية من إدارة الشركة لاتخاذ أي قرار.

وأعلنت الشركة، في بداية سبتمبر/أيلول الجاري، عن انتهائها من إعداد المسودة الأولى لخطة العمل وإعادة الهيكلة المالية كأحد المتطلبات المرتبطة بإصدار القوائم المالية الموحدة لعام 2018.

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