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"حساب المواطن" بالسعودية يبدأ إيداع الدعم المخصص لشهر سبتمبر

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"حساب المواطن" بالسعودية يبدأ إيداع الدعم المخصص لشهر سبتمبر "حساب المواطن" بالسعودية يبدأ إيداع الدعم المخصص لشهر سبتمبر

الرياض ـ مباشر: يبدأ برنامج "حساب المواطن"، لدعم السعوديين، اليوم الثلاثاء في إيداع الدعم المخصص لشهر سبتمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم.

وأوضح البرنامج، عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، أن عملية الإيداع سوف تستمر حتى نهاية اليوم الثلاثاء 10 سبتمبر / أيلول 2019.

وأعلن برنامج حساب المواطن، في وقت سابق، عن إيداع نحو 2.3 مليار ريال في الحسابات البنكية لمستحقي الدعم عن الدفعة التاسعة لشهر أغسطس / آب الماضي.

ويصرف البرنامج دعمه الشهري للمستفيدين يوم 10 من كل شهر ميلادي.

ويعد برنامج "حساب المواطن" أول برنامج حكومي من نوعه في البلاد، يشمل جميع أشكال الدعم عبر منصة موحدة تضمن رفع كفاءة الدعم الحكومي؛ للفئات الأكثر استحقاقاً.

ويهدف البرنامج لتخفيف الآثار المباشرة وغير المباشرة من الإصلاحات الاقتصادية، ويشمل الدعم الزيادة في التكلفة الناتجة عن تصحيح الكهرباء والبنزين، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، وغيرها. 

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